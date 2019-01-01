董介白／浩鼎案無罪後的省思—正義雖到，名譽難復

在跨越2019年的前夕，前中研院長翁啟惠被控貪污的浩鼎案一審獲判無罪，翁啟惠在判決後一封「正義雖到，名譽難復，希望就此畫下句點」的聲明，格外發人深省。聲明的最後，翁啟惠特別提到將近兩年的訴訟煎熬，倖未被錯誤的指控給擊倒，他的用詞懇切，但不免對台灣檢方無視偵查不公開的侵害人權舉止充滿無奈。如今，翁院長暫時鬆了一口氣，但接下來呢？

對照兩年前檢方以貪污起訴翁啟惠的新聞點閱率，翁啟惠一審獲判無罪，新聞的存活率只有一天。在迎向新的一年之際，關心的人少了，點閱率遽降，網路上甚至有人在問「翁啟惠是誰？」，誰還會細細去探究翁啟惠為何會被判無罪。過程中，有人發出立法追究檢察官的濫權追訴的微弱聲音，但因為無關痛癢，事不關己，無罪的效應很快的消失在跨年的燦爛煙火中。

翁啟惠是台灣最接近諾貝爾獎的國際學者，他萬萬也沒想到，回台接手中研院，打算貢獻所學，並將自己的生技創新發明成果轉化成產品，以造福全世界的健康福祉，卻因為他是院長，技轉給特定廠商的過程中，有檢方有謂的1500張技術股、3000張上億元價值的股票等對價，還賤賣中研院的材料費，最後成了檢察官的獵物。檢方起訴時大罵翁啟惠敗壞官箴，圖一己之私。

經過法院公開審理的還原真相，連結貪污期約關鍵的1500張技術股，浩鼎從未發行，更無法證明翁啟惠知道有這些技術股的存在，而他贈與女兒的3000張股票，是檢方指控的期約賄賂，還是翁啟惠與浩鼎董座張念慈的借貸關係，一審法院都釐清無涉貪污對價。誠如翁啟惠之前所謂，台灣社會只相信和關心「貪污」兩個大字。

▲翁啟惠是台灣最接近諾貝爾獎的國際學者，在中研院十大技轉案當中，有6件便是翁啟惠的研發成果。（圖／記者李毓康攝）

在論浩鼎案之前，有幾個關鍵的事實前題要先釐清：在中研院十大技轉案當中，有6件是翁啟惠的研發成果；回台之前，他原是浩鼎母公司Optimer的創辦人，台灣的浩鼎公司正是引用其專利技術；浩鼎的抗癌疫苗研發，翁啟惠是專利創作人，技術是他從國外帶回台灣並貢獻給中研院。

浩鼎技轉案原是成功的產學合作案例，技轉金從最早的2500萬提高到5700萬，為此廠商要多付3200萬元給國庫，幫中研院的實驗室挹注更多經費，但檢察官卻指控翁啟惠介入技轉，還免費交付材料給廠商來獲取技術股。問題來了，浩鼎的技轉層級只到中研院的副院長，材料是有償的400萬，高出市場四倍的材料，檢方的起訴書卻寫成四折，暗指翁啟惠賤賣以圖利廠商。

過去，中研院負責研究，只會燒光國家的研究經費，但如何將創新研究技轉成產品以造福人們的健康，也就是所謂的產學合作才是重頭戲，但正因為檢察官以有色眼光緊盯著，大貪官的指控在前面等著，試問，誰敢冒如此大的風險將努力鑽研的專業技術進行轉移？

用民粹而膚淺的角度來觀察，又有大貪官被抓，肯定是媒體關注的焦點。如果浩鼎案的被告中，沒有中研院的院長，你認為檢察官會如此賣力的啟動偵查嗎？在偵查實務中，辦大案已成為升官的絕對保證，若辦到最後卻是幫涉案被告找回清白？



浩鼎案凸顯了檢察官的專業能力是否足夠，更攸關檢察官擁有的巨大權利稍有不慎，動輒都會侵害到任何人的司法人權。為了偵查，檢方限制翁啟惠的出境，因為無法承擔他落跑的責任壓力，卻忘了翁啟惠回台接受調查的事實。台灣的司法實務界充斥著不平常心的自我保護，少了專業承擔。

如同緊接著的檢察官是否上訴，答案早已可知，檢方會自打嘴巴承認錯誤而不上訴嗎？在司法圈內，有一種極為詭異的辯證論述說法：上訴是讓被告經過法院三審的層層檢驗，若最終還是無罪，等同其獲得法院的背書保證。但試問，如果檢察官或法官們不小心碰觸官非時，你們心裡也是做如此想的嗎？

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