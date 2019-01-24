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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

連假出國買藥品　檢察官：買藥可以，賣藥最重可判7年

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▲▼醫藥,藥品,健康,藥盒,用藥安全,藥害救濟。（圖／記者李毓康攝）

▲出國買藥沒關係，但沒用完的藥品，檢察官提醒，千萬不能上網賣掉。此為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

春節連假將至，今年連假又特別長，許多人都安排出國旅遊；而國人出國旅遊時，特別愛購買藥品。有檢察官PO文指出，買藥品回國自用可以，但如果用不完的藥品，上網販售的話，就會有刑責的問題；如果不慎賣到禁藥，最重可處7年以下有期徒刑，民眾千萬要小心。

台灣司法人權進步協會理事、苗栗地檢署檢察官馮美珊指出，今年連續假期長，很多民眾喜歡赴日旅遊，在日本藥妝店大肆採購，小心，用不完的藥品，千萬不要上網販售。因為《藥事法》第22條第1項第2款規定，除自用藥品外，未經核准擅自輸入之藥品，就是禁藥。

馮美珊表示，如果民眾沒有向主管機關申請許可證，而把出國遊玩買回來得藥品上網拍賣販售（可推知非自用），所賣的藥品就是禁藥。如果經查明是明知為禁藥而販賣或意圖販賣而陳列，依《藥事法》第83條第1項規定：最高可處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金。就算是因為過失而觸犯者，依《藥事法》第83條第2項規定，也可能處二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五百萬元以下罰金。

馮美珊最後呼籲，民眾原本自己購買回來自用的藥品，就算使用不完，也不要因為省錢而上網販賣，以免觸犯法律，因小失大。
 

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關鍵字：法律,人權,台灣司法人權進步協會,出國,檢察官,買藥,賣藥,藥事法,刑法

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