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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

影／翁啟惠無罪　士院：無賄賂合意、技轉符合中研院規定

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▲▼士林地院發言人李世華，也是浩鼎案審判長，說明浩鼎案無罪理由。（圖／記者吳銘峯攝）

▲士林地院發言人李世華，也是浩鼎案審判長，說明浩鼎案無罪理由。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中研院長翁啟惠涉及浩鼎案，被依照2個貪污等罪嫌提起公訴，士林地院28日一審判決翁啟惠無罪。士林地院指出，就檢察官提出的證據，無法證明翁啟惠與浩鼎生技董事長張念慈，已經達成貪汙賄賂的合意，另外翁啟惠技轉的過程也符合中研院規定，所以判決翁啟惠無罪。

檢方查出翁啟惠與張念慈為舊識，並指控張念慈在2011年透過電子郵件的方式，表示浩鼎董事會已經決定發行1500張技術新股，贈與翁啟惠。另外檢方也認為，翁在2012年中研院長任內，以女兒當人頭收取張念慈行賄的3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，並將中研院醣分子研究成果轉交給浩鼎。檢方因此依照2個《貪污治罪條例》「職務上收受賄賂罪」，起訴翁啟惠。

不過士林地方法院調查後，一審判決翁啟惠無罪。合議庭指出，針對1500張技術新股部分，檢察官提出翁、張二人間的電子郵件，只發現張念慈的郵件中載明：「日後擬發給1500張技術新股贈與翁啟惠....」翁啟惠也僅簡短回「OK」，期間並無提及要求翁啟惠在職務範圍踐履特定行為之意思，難以認為2人間已經達成貪汙行賄期約合意。

另外士院也認為，翁啟惠在技轉過程中，是以創作人之身分，洽詢有意簽署技轉授權的廠商，符合中研院所規定的技轉流程；並非違反職務上行為，交付中研院研究成果給浩鼎的貪污對價行為。

至於3000張浩鼎公司股票部分，翁啟惠主張，是先由張念慈借款支付，而後再由張念慈賣出先前為翁啟惠持有的浩鼎股票來償還，並非賄賂。經過士院調查後，認為翁、張2人相識多年，翁啟惠長期透過張念慈投資理財，投資模式都是先由張念慈建議翁啟惠投資標的，之後翁啟惠依照張念慈的建議，匯款支付投資金額。而在翁啟惠取得3000張浩鼎股票前，已經先透過這個模式，取得1460張浩鼎股票，都交給張念慈管理、處分，而當時翁啟惠持有的浩鼎股票，市值達到1億6千萬，足以支付之後認購3000張浩鼎股票所需的9千3百萬元，確實並非賄賂。
 

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關鍵字：法律,人權,翁啟惠,浩鼎,中研院長,士林地方法院,張念慈,行賄,收賄,技轉

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