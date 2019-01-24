疑紅杏出牆莽夫勒斃越南妻　辯自首仍遭判10年半

▲陳男勒斃妻子，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台中市陳姓男子懷疑結婚18年的越南妻子紅杏出牆，2人大吵，陳男一時情緒失控，徒手將妻子勒昏，妻子送醫搶救不治，陳男被依照家暴殺人罪嫌起訴。一審判刑12年、二審改判刑10年半，陳男辯稱自己符合自首減刑要件，上訴第三審。但最高法院不採信，24日駁回上訴定讞。

判決指出，從事板模工的陳姓男子（60歲），與越南籍妻子麥氏相差17歲，2夫妻結婚18年，育有一名18歲的兒子及一名17歲的女兒。本案發生於2017年7月，陳男懷疑妻子有外遇，先找了徵信社跟監，因此陳男找了妻子到住家大樓頂樓談判，但妻子不願。

2人在7樓住處門前發生激烈爭吵，麥女不斷尖叫，陳男一氣之下從後方以右手臂緊勒妻子頸部，直到她癱軟才住手。大樓管理員聽到吵架聲上樓查看，發現陳妻躺在樓梯間，連忙報案。警方獲報趕到現場，陳男正抱著已經沒生命跡象的妻子，一直說「我勒死她了」。陳男被檢方聲押獲准，最後依照家暴殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，陳男否認犯罪，辯稱只是從背後拉了妻子幾下，妻子突然沒了力氣，癱軟在地。陳男還說，對妻子做了5次CPR，但妻子還是沒能活過來。一審法院認定男子成立普通殺人罪，將他判刑12年。案經上訴第二審，台中高分院改認定他犯下家暴殺人罪，但考量陳男頗有悔意，因此改判10年半。

陳男認為自己符合自首要件，希望能獲得減刑，因此上訴第三審。最高法院審理後，認為陳男不符合自首，再加上原審認事用法無誤，因此駁回上訴，陳男遭判刑10年半定讞。

