黃景泰護航建商索取黃色小鴨贊助費案　二審仍無罪

▲基隆黃色小鴨展覽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

因貪汙案遭判刑15年定讞，入獄服刑的前基隆市議長黃景泰，檢方認為他擔任議長期間內，試圖護航建商興建「城上城建案」，並收取建商贊助黃色小鴨展覽費用600萬元，涉嫌收賄，提起公訴。一審判決黃景泰無罪，案經上訴，高等法院24日二審仍判無罪。可上訴。

黃景泰自1994年當選議員後，多次連任成功，2010年當選議長。但他擔任議長後，指示秘書以不實發票核銷公款。檢調單位調查後，查出「詐領議會公款914萬」、「月眉路拓寬工程行賄議員」、「勒索『東．京站』建商」等三大弊案，提起公訴。一審判刑20年，上訴二審後，高院認定他在「詐領議會公款案」中，犯下90次利用職務詐取財物罪、4次偽造文書罪，總計合併執行有期徒刑15年，其餘兩案無罪。

對於有罪部分，黃景泰沒有提出上訴，先行定讞，他已經在2017年7月間，主動到案發監執行。而檢方對無罪的兩案「日勝生行賄案」以及「詐領議會公款部分案情」，上訴第三審，最高法院去年9月間駁回檢方上訴，無罪確定。

此外，檢方認為黃景泰在擬參選基隆市長前，以國道3號走山事件、工地坍塌釀3死意外，說樣品屋是違建、水土保持計畫未經核准等名義，要求市府勒令「城上城」停工，想藉機對建商施壓，索取賄賂，因此要求甲山林建設董事長祝文宇，支付豪宅百萬租金及黃色小鴨千萬展覽費。祝文宇也支付2筆300萬，共計600萬元贊助款。檢方依《貪污治罪條例》「職務上行為收賄、行賄」等罪，對2人提起公訴。

一審法院判決2人無罪，檢方上訴，高等法院24日二審宣判，還是認定行為間並無貪污對價關係，所以駁回檢方上訴，仍判決2人無罪。依照《刑事妥速審判法》規定，檢方上訴第三審受限制，黃景泰等2人幾乎無罪確定。



▼基隆黃色小鴨彩排時，黃景泰受訪。（圖／記者徐文彬攝）