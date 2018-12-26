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氣打麻將狂輸「她們出老千」　老媽要14歲兒揪同學搶牌友3.3萬

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大陸中心／綜合報導

香港深水埗一名47歲的周姓媽媽不爽打麻將輸掉數千元港幣，懷疑是兩名牌友出老千，於是教唆14歲的兒子「揪團」同齡朋友搶劫，一共得手8000元港幣和500元人民幣，結果反而因此吃上官司，母子倆都被逮捕。

▲▼麻將,自摸,胡牌,賭博。（圖／ETtoday資料照）

▲周女認為牌友出老千，自己才會沒有贏錢。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

根據《明報》報導，在工地工作的周女平時就愛與牌友小賭，沒想到先前打麻將一次輸掉數千元港幣，懷疑是遭某牌友（56歲）出老千，心有不甘，於是先叫鄒姓兒子找來4名同齡友人策畫，16日凌晨在對方返家時於公寓樓梯間動手，一群人撲上前掩住口鼻再搶走皮包，並一同分贓得手的8000元港幣和500元人民幣（總計約3.3萬元新台幣）。

但事情到此還沒結束，鄒姓少年與友人17日找上媽媽的另一位何姓牌友（55歲），趁著外出倒垃圾時衝上前搶劫，沒想到當時對方身上並沒有財物，只好作罷並迅速逃離現場，留下在反抗過程中扭傷腰的婦人不停喊痛。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲周女指使鄒姓兒子與同學合夥搶劫，得手後6人再分贓。

當地警方很快就循線逮捕涉案的5名少年和負責教唆的周女，動手的少年們分工相當仔細，且事前也都先戴上口罩，有的負責掩嘴、有的負責勒住脖子，還有專門搶奪包包的。深水埗警區重案組第二隊女偵緝督察陳怡廷表示，兩名受害者都是遭尾隨襲擊，5名少年目前已經獲准保釋。

至於周女則被指控涉犯兩項「串謀及教唆搶劫罪」，預計近日就會在東區裁判法院進行審理。

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關鍵字：香港,麻將,搶劫,粵港澳要聞

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