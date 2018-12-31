影／跩男插隊「甩電擊棒嗆聲」猛踩油門！車牌8751...網全笑翻：不yee外

地方中心／宜蘭報導

元旦假期大家都把握時間出去玩，因此許多路段都有塞車狀況，其中一名莊姓網友就遇到銀色轎車主跨越雙黃線插隊，甚至還拿著電擊棒嗆聲，誇張行徑全都被錄下po網。

▲插隊還拿電擊棒嗆聲。（圖／翻攝自宜蘭知識+，下同）



影片中可以看見，黑衣男殺氣騰騰的拿著長電擊棒不斷叫囂，被一旁粉衣長髮女子攔下，後來回到車上又不斷踩著油門，瞬間發出巨大噗噗噗聲，似乎在跟周圍的人示威；最扯的是旁邊有一輛白車想要切過來，黑衣男居然又下車想要衝上前打人、輸贏，見對方倒車走後才回到車上把車開走。

▲連想要開過來的白車也險被波及。



莊姓網友氣憤寫道，「事情是這樣的，行車在宜蘭礁溪鄉連續假日塞車，遇到橫跨雙黃線硬插隊快A到我的車！還很囂張拿著電擊棒對著叫囂？上車還狂踩油門叫囂！我還第一次遇到這樣的人，規矩懂不懂？先生。」

影片之後被轉傳至「宜蘭知識+」，許多網友看完後紛紛留言「宜蘭鄉親別讓車主囂張了啦」、「隨身帶電擊棒？要不就是防爆要不就是流氓，誰沒事會帶武器在街上走，常態與人結仇的啊」、「以為踩油門是緊張的腳抖」；另外也有眼尖網友指出，「車牌就已經透露一切，8751=北七無醫，不yee（意）外啊。」

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