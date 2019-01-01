2女童「屋頂當溜滑梯」超驚險　母怨網友不通知先上傳

▲竹南火車站前一名眾發現對面屋頂上有2女童把屋頂當溜滑梯，看得讓人捏把冷汗。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

元旦連假期間，一位民眾在竹南火車站廣場前，發現對面屋頂竟然出現一對女童把屋頂當溜滑梯在玩，讓人看的是膽顫心驚，女孩母親得知消息後，不知道自己的女兒竟跑到屋頂上玩，也嚇了一大跳。

▲2名女童跑到隔壁頂樓，把鐵皮當作溜滑梯，母親得知後嚇了一大跳。（圖／記者黃孟珍翻攝）

2名女童的母親表示，這2名小女童分別為8歲及2歲，因為平常大人都是在1樓店面做生意，平時小朋友都會跑到3樓玩耍，沒想到昨天竟直接到三樓頂，爬到隔壁的鐵皮屋頂上，還在頂樓叫媽媽，連自己看到都嚇破膽了。

這位民眾因為看到兩名小朋友竟然把鐵皮屋頂當成溜滑梯在玩耍，兩旁沒有欄杆或圍牆，一不小心就可能發生意外，讓人看了是捏一把冷汗。才把畫面轉ＰＯ在網路社團上。附近民眾得知了這2名女童的行徑，直呼太誇張了。

▲2歲的妹妹完全不知道害怕與危險，媽媽卻是嚇破膽，直說一定會顧好他們，不會再讓她們到處跑了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

2名女童母親也抱怨網友，看到女童在頂樓當時，怎不第一時間通知家長，避免發生危險，而是拍畫面上傳網路，不過苗栗縣政府社會處表示，已勸導家長應多注意女童在家的行為，同時不排除安排父母親上親子教育課程。