角逐2020總統？吳敦義：適當時間表達態度　5、6月初選

▲王金平、吳敦義、朱立倫。（合成圖／記者屠惠剛、徐政璿、李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義1日上午出席中央黨部108年元旦升旗典禮，宣示2020重返執政。被問到是否會參選2020，吳敦義隨後赴國父紀念館向國父獻花時受訪表示，「我在適當時間，自然會表達我的態度」，現在非常重要的就是趕快把地方政府，希望貨能夠賣出去，人能夠進來，這就是國民黨中央執政時的政策。

國民黨在九合一選舉大勝，2020年總統大選也冒出許多角逐者。新北市長朱立倫在卸任的第一天表態，立法院前院長、國民黨立委王金平也透露將不續留立法院，更多次稱「選副總統不如選總統」，國民黨主席吳敦義的動向也令外界關注。

針對2020總統初選時程，吳敦義1日上午赴國父紀念館向國父獻花並在會後受訪時表示，「依據過去往例，大概都是在5、6月間」。

至於參選人需要具備什麼特質？吳敦義說，要廉能而有效率，親切勤快的政府跟議會，地方政府首長的執政團隊絕對要乾淨、不貪污舞弊，讓人民賺大錢過更好的生活，達成繁榮且均富的經濟。

關於外界關注的兩岸關係，吳敦義指出，他剛才在升旗典禮的時候有提到一中各表的九二共識，雙方在這基礎上維護兩岸和平穩定發展，這就是最佳的選擇。