孩子買9千元手機！家長「監護人沒同意」要退費　他傻眼：買半年了

▲孩子買9000手機用了半年！家長拿法條「監護人沒同意」要求退費，店家怒炸。（圖／翻攝自彰化人大小事／下同）

網搜小組／綜合報導

買了半年才來退！一名女網友日前在臉書發文怒說，自己「半年前」賣了1支手機給一名學生，但不料學生的家長「半年後」突然私訊她說，孩子偷偷買手機沒有獲得同意，因此要求她退費，還說她不應該把手機賣給小孩，氣得她怒說：「自己的小孩自己管教！」、「做通訊十年來第一次遇到這款的家長！」

女網友在公開社團「彰化人大小事」分享對話截圖，內容是一名家長突然私訊她說，「你們以前是不是有賣出128g的給一位小朋友。」接著表示當初是小孩自己偷偷買的，並沒有獲得監護人的同意，「根據民法，7到20歲契約成立要監護人事前或事後承認。」要求原PO退費。

原PO看了就傻眼說，「我們手機沒有在借人家用幾個月，又來說要退費的。」對方則回應說，「當然，東西我們也有用，所以我們也不要求全額退費。」、「今天有小朋友帶9000來買手機，你們不覺得奇怪？」、「當你們沒有家長的同意購買高單價物品，就不該賣不是嗎」、「況且他怎麼看都沒有成年。」

原PO怒說，「我開店做生意，他有錢來買，我也是正當買賣，幾個月後跳出一個監護人說他偷偷買。」、「現在買2萬元手機的小孩多的是，我們當時有問他怎麼有錢買，他說他存錢存很久」、「這是你們自己要管好自己的小孩，不是我們要去替你們把關，我不是他的爸爸或媽媽。」

原PO事後將對方PO上網路直言說，「我真心覺得現在社會會這麼亂不是沒有原因的。」、「自己的小孩自己管教！」、「我真的邊對話邊發抖，做通訊十年來第一次遇到這款的家長。」、「手機約是半年前購買的！」

文章立刻引發網友熱烈討論，有人說：「有什麼家長教出什麼樣的小孩」、「16歲就可以打工存錢了，不能存錢買手機嗎？家長真的很有事」、「小朋友偷偷買了手機，半年了才發現……。」還有人勸解說「學一個經驗，看起來像小屁孩的單不要接，以免紛爭，不管任何行業。」、「現在是7個月鑑賞期嗎？」