用餐限時！男客嗆「這麼趕是有人死？」　外場妹衝廁所爆哭：爺爺明天頭七

▲客人酸語讓女服務生想到過世的爺爺，忍不住當場痛哭。（圖／達志／示意圖）

記者張嘉晏／綜合報導

做人要留口德！一位餐廳女服務生日前發文表示，店裡因為有限制用餐時間，加上當晚又客滿，所以會希望客人早點點餐，避免拖到時間。正當她要幫客人打包時，卻被對方投訴餐廳「一直趕人」，還酸了一句超傷人的話，讓她想起隔天要頭七的爺爺，眼淚當場潰堤。

原po在Dcard上表示，自己打工的餐廳因為現點現做，又限制用餐2小時，加上當晚客滿，「所以都希望客人提早點餐，才不會飯還沒吃完離場時間就到了。」她表示剛好有一桌客人已到離場時間，就過去詢問他們需不需要打包。

原po說，一開始媽媽客人A向她反應餐廳一直趕人，「從一開始樓下進來，你們櫃檯就很希望我們趕快上樓，之後上樓，人都還沒全到，又要我們先點餐。」不過對此原po說，客人到齊已是1小時後了。客人A接著又說，去其他有限時的親子餐廳都不會有被趕的感覺，唯獨這家就有，一旁的男客人B也出聲表示是「感覺問題」，「人要將心比心」。

原po表示會再向主管反應，並且不斷向客人道歉，但這時B客人卻打斷她表示，「你們這麼趕，是家裡有人死了嗎？」雖然A客人當下有出言制止，但是這句刺耳的話還是讓她當場淚崩。

女服務生表示，自己其實並不是玻璃心才哭，而是想到隔天剛好是親愛的爺爺頭七，所以才忍不住鼻酸跑到廁所哭，連同事都很驚慌地去敲門。事後她經過一番掙扎，決定走回那桌解釋，「小姐剛剛不好意思，但我哭不是因為你們這樣說我們餐廳，而是我家真的有人過世。」她表示A客人聽到後，表情有些傻眼，但是傷人的B客人卻是無動於衷，沒有一絲歉意。

「就像B先生說的，人真的要將心比心。你不會知道你說的話是不是在別人的傷口上灑鹽，而可笑的是，你知道了卻還是覺得無所謂。」原po說，餐廳可能真的做的不夠好，但是他們需要的是像A客人那樣的實質意見，而不是B先生這樣傷人的話。

▲有網友表示，做過服務業才懂社會上的人真的百百種，常常刷新自己的三觀。（圖／記者張一中攝）

貼文一出，網友都憤怒表示，「加油，臭嘴巴會有現世報的」、「為什麼講那種話還能吃的那麼安心」、「看完三把火上來的同時又很鼻酸」、「別哭哦～爺爺會不捨你為不值得流淚的人傷心」、「那人嘴巴是幾年沒刷==」、「我也是外場pt，如果是我的話，就直接脫制服去把B爆打一頓了」。

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