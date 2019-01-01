耗資1.2億元、10萬發狂噴　雪梨絕美煙火竟出包「停在2018年」

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澳洲雪梨跨年煙火在台灣時間12月31日晚間9時熱鬧登場，然而，有網友卻捕捉到雪梨港灣大橋的塔柱出現「2018新年快樂」文字，照片在推特上被瘋傳，引來許多人紛紛自嘲，使用10萬發的煙火量卻在小細節出包。

▲民眾看到2018年都傻了。（圖／翻攝推特）



《法新社》報導，澳洲此次在迎接2019年上獻出了史上最盛大的煙火秀，煙火數量高達10萬發，聲光效果更是跨越整座橋梁，時間長達12分鐘。據了解，這個活動總共耗資578萬澳元（約台幣1.2億元），也成功吸引150萬群眾關注。

New Year's Eve revellers were taken back in time for a moment during Monday's fireworks after a typo was projected onto the Sydney Harbour Bridge. https://t.co/fTNMFlifAQ — The Sydney Morning Herald (@smh) 2018年12月31日

不過，眼尖的網友也發現塔柱的2019年變成了2018年，有人就留言「現在仍然是2018年，我要回家睡覺」、「哦，這可怕的一年永遠不會結束」。煙火秀執行製作人麥克納尼（Anna McInerney）事後則說，活動花了15個月來籌備，對於這樣的錯誤也只能微笑面對，「當然，我們並不開心，但也只能往前走，你必須回到崗位上繼續演出。」

▼雪梨跨年煙火秀長達12分鐘。（圖／路透社）



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