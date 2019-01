耗資1.2億元、10萬發狂噴　雪梨絕美煙火竟出包「停在2018年」

國際中心/綜合報導

澳洲雪梨跨年煙火在台灣時間12月31日晚間9時熱鬧登場,然而,有網友卻捕捉到雪梨港灣大橋的塔柱出現「2018新年快樂」文字,照片在推特上被瘋傳,引來許多人紛紛自嘲,使用10萬發的煙火量卻在小細節出包。

▲民眾看到2018年都傻了。(圖/翻攝推特)



《法新社》報導,澳洲此次在迎接2019年上獻出了史上最盛大的煙火秀,煙火數量高達10萬發,聲光效果更是跨越整座橋梁,時間長達12分鐘。據了解,這個活動總共耗資578萬澳元(約台幣1.2億元),也成功吸引150萬群眾關注。

New Year's Eve revellers were taken back in time for a moment during Monday's fireworks after a typo was projected onto the Sydney Harbour Bridge. https://t.co/fTNMFlifAQ