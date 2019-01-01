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連假交通包／元旦6大塞車地雷路段曝光　國道10時前全線免收費

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記者賴文萱／台北報導

【00:30更新】：

今年元旦4天假期，其中1月1日為連假最後一日，因應深夜時段民眾會有跨年活動，高公局首度規劃讓元旦當天國道夜間免收費時段從0時至5時，延長到早上，為0時至10時。希望藉此吸引北返民眾多利用連假最後1日上午離峰時段行駛，轉移連假第3日及最後1日下午的北返壅塞車潮，提供民眾避開下午北返尖峰壅塞。

【18:30更新】：

跨年夜全國道上午車流狀況大致順暢，中午開始國道5號頭城至坪林開始出現北上車潮，並逐漸於宜蘭至坪林路段產生壅塞的狀況，預估將持續至晚間10時；西部國道路網於下午3時開始出現北上車潮，壅塞路段包括國1北上西螺至西螺服務區、新竹系統至湖口；國3北上燕巢系統至田寮、名間至中興、關西服務區至大溪等路段；國6西向東草屯至霧峰系統交流道。截至下午17時，國道總延車公里為72.6百萬車公里，較去年同期（69.7百萬車公里）增加4.2%。

▲▼高公局預估1/1國道車流。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預估1/1國道北上車流。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預估1/1國道車流。（圖／高公局提供）

1月1日為元旦假期收假日，目前氣象預報顯示全台多數地區天氣不佳，預估國道總延車公里為105百萬車公里。元旦下午車多路段，將出現在國1北上彰化、台中、新竹、國3北上南投、桃園及國5北上宜蘭至坪林等路段。

▲▼高公局預估1/1國道車流。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預估1/1國道南下車流。（圖／高公局提供）

▲▼高公局預估1/1國道車流。（圖／高公局提供）

元旦假期進入第3天，由於今天就是跨年夜，高公局估，今天是北上車流最多的一天，交通量估為110百萬車公里，下午3時起開始會出現北返車潮，其中以國5頭城到坪林北上最塞，恐自午後一路塞到晚上10點。另外，14-21時國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道之北上入口匝道也將實施高乘載管制。

▲▼跨年交通。（圖／高公局提供）

▲國5頭城到坪林北上最塞，估自午後一路塞到晚上10點。（圖／高公局）

高公局表示，截至上午12時，國道全線總延車公里為36.1百萬車公里，預估本日交通量為110百萬車公里，下午3時起開始會出現北返車潮，北上交通量預估為63百萬車公里；國1國3北上彰化、台中、新竹、桃園路段及國5北上路段可能出現車多壅塞情形。

▲▼跨年交通。（圖／高公局提供）

▲國3南下423.5 公里外側車道，上午發生3輛小客車追撞事故，回堵2公里，高公局提醒，務必與前車保持足夠安全車距。（圖／高公局提供）

其中，國5頭城到坪林北上出現車多狀況，高公局預估，該路段自中午12時後會出現壅塞，可能會一路塞到晚上10點，行車時間是平常的7倍，提醒用路人可以改走台9線替代道路，或提前、延後上路。

今日14-21時國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道之北上入口匝道將實施高乘載管制；另外，國1虎尾及埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口匝道全日實施匝道封閉，請用路人多加留意，並可利用相關替代道路行駛。

▲▼市府轉運站,國道客運跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲公路總局表示，這次連假共有15家業者88條國道客運推出平均85折優惠，呼籲旅客多加使用大眾運輸，省錢又省時。（圖／記者李毓康攝）

公路部分，截至上午11點，台65線（南下）11K~12K土城交流道接國3、台74線東向35K~39K霧峰路段匯入國道3號南下霧峰系統交流道、台14甲線東向7K至10K清境農場路段、台72線東向29K~31K獅潭路段匯出台3線大湖路段、台1線南下水底寮路段436K+500五岔路口至437K+500三岔路口及台88線東行15K至20K等路段車多。

海運部分，受到海象不佳影響，基隆-馬祖航線停航2航次，富岡-綠島航線停航1航次，馬祖-馬尾小三通停航2航次，馬祖-黃岐小三通停航2航次；其餘航線航班皆正常開航。

各航線說明如下：
1.基隆-馬祖航線：因海象不佳停航2航次
2.高雄-馬公航線：正常開航1航次
3.臺南將軍-澎湖東吉航線：今日無航班
4.東港-小琉球航線：正常開航102航次
5.鹽埔-小琉球航線：正常開航2航次
6.富岡-綠島航線：正常開航12航次(恆星停航1航次)
7.富岡-蘭嶼航線：正常開航2航次
8.馬祖-馬尾小三通：停航2航次
9.馬祖-黃岐小三通：正常開航2航次(安麒2號停航2航次)
10.金門-泉州小三通：正常開航10航次
11.金門-廈門小三通：正常開航38航次

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