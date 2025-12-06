學生時代遭霸凌！她目睹「垃圾倒桌上」　同學們不敢求助有原因

　
求學時遭霸凌！李明璇目睹「垃圾倒桌上」　同學們不敢求助有原因

▲▼教室,示意圖。（圖／翻攝自pixabay） 

▲李明璇學生時代曾遭霸凌。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨前發言人李明璇今（6）日發文透露，她小時候曾經被霸凌，現在回頭看，覺得原因很荒謬，但卻讓作為小孩的她，受到許多攻擊，那段時間，她完全無法專心讀書。因此她認為，霸凌絕對不是小孩之間的玩鬧，那是會在孩子心中留下陰影的。

李明璇在臉書上發文表示，她小時候曾經經歷一段校園霸凌，但現在回頭看，覺得原因很荒謬，因為霸凌她的同學，只是因為「她暗戀的男生喜歡我」。然而，這個幼稚又無聊的理由，卻讓她承受許多莫名的攻擊。

李明璇說，當時無名小站正流行，所以有人會在上面匿名取笑、辱罵她，大姐頭的一句話，就會讓班上同學不敢和她說話，所以那時她最怕的不是考試，而是課堂的分組，因為只要有同學跟她一組，就會落得跟她一樣的下場，「甚至打掃時間，我還曾親眼看見垃圾被倒在我的桌椅上」。

李明璇表示，那段時間，她幾乎以淚洗面，根本沒辦法專心讀書，而讓她更窒息的是，那些霸凌她的同學，他們的父母幾乎都是學校的老師和校長，明明被欺負的不只有她，但卻沒有人敢說出來，「我也不敢跟爸媽說，一方面怕他們擔心，一方面更怕『為自己伸張正義』會變得更糟」。

李明璇也透露，和她比較要好的同學，甚至恐懼到不上課了，因此對她來說，霸凌絕對不是小孩之間的玩鬧，那是會在孩子心中留下陰影的。

12/04 全台詐欺最新數據

480 2 0084 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

直擊／AAA開演！　張員瑛嗲音中文開場
新莊BMW暴衝猛撞雙載機車！再衝美食廣場人群　2傷1命危
直擊／IU壓軸！　平口長裙驚艷現身
獨家直擊／朴寶劍繞場暖哭！　唯一藝人站起來給拍
直擊／白到發光！　舒華本人激瘦現身
23頁毀滅簡報！實況主遭爆「輪迴式性騷」：女生全裸也沒怎樣
獨家直擊／女王駕到！張員瑛絕美禮服登場　戒指突噴飛

李明璇霸凌

