　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台首座海底電纜廠開幕　估創造400個工作機會

▲▼高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫後線A6-A區海底電纜廠房。（圖／港務公司提供）

▲高雄港洲際貨櫃中心第一期A6-A區海底電纜廠房。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣港務公司與華新麗華今（6）日在高雄港舉行「華新能源海底電纜廠」開幕，以及高雄港A6-A碼頭啟用典禮，象徵南台灣在風電產業布局再向前推進，也為台灣綠色能源產業寫下重要里程碑。

海纜廠設於高雄港洲際一期A6-A區，是國內首座海底電纜生產基地。華新麗華自111年進駐後，並與丹麥知名電纜商NKT合作投資，總開發面積約20公頃，投資逾130億元，預估可帶來超過400個就業機會。未來將供應國內風場所需的高壓海底電纜，並具備對外輸出的產能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為配合海纜廠設置，台灣港務公司投入超過30億元進行A6碼頭護岸與新生地工程，新增約8公頃土地，碼頭長度自330公尺延伸至421公尺，水深約13公尺、荷重達每平方公尺30噸，可支應重件設備裝卸需求。

交通部與行政院近年加速推動風電產業在地化，港口陸續建構相關產業基地，包括台中港的風機零組件製造、台北港的水下基礎產線、安平港的備援儲放空間，如今再加上高雄港的海底電纜生產能量，形成北中南串連的供應鏈網絡。

▲▼台灣港務公司與華新麗華舉辦海底電纜廠開幕，及高雄港A6-A碼頭啟用典禮。（圖／港務公司提供）

▲港務公司與華新麗華舉辦海底電纜廠開幕，及高雄港A6-A碼頭啟用典禮。（圖／港務公司提供）

台灣港務公司董事長周永暉指出，港務公司在未來5年編列超過190億元全力投入高雄港建設，同時在高雄市大力支持下，港務公司將與高雄市政府攜手合作共同帶動港市蓬勃發展。

隨著海纜廠啟用與碼頭完工，高雄港洲際一期A6區將進一步支援台灣離岸風場建置。港務公司表示，期許以洲際一期A6-A產官合作成功案例，攜手華新麗華公司為台灣能源轉型貢獻心力，樹立綠能永續發展的里程碑，為台灣在亞太風電市場中爭取更多競爭優勢，成為長期發展離岸風電產業之核心基地。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身　5萬人瘋
全高雄掀韓星巧遇潮！　「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍
快訊／新莊BMW離奇暴衝！　駕駛無呼吸心跳
男將入獄！要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」　違規最慘下場曝
南京大屠殺新鐵證！　日軍書信炫耀罪行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

全台首座海底電纜廠開幕　估創造400個工作機會

台鐵「桃園=中壢電車線異常」列車延誤　估傍晚搶通

月台「嬉鬧、跨越黃線」擬最高罰7500元　電扶梯逆向狂奔也要罰

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝封鎖2關鍵：到底在想什麼

快訊／11:51花蓮縣近海規模3.5地震　「中部有感」最大震度2級

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文

拉麵海苔泡到爛！　達人大推「神級吃法」讚靈魂配料

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

全台首座海底電纜廠開幕　估創造400個工作機會

台鐵「桃園=中壢電車線異常」列車延誤　估傍晚搶通

月台「嬉鬧、跨越黃線」擬最高罰7500元　電扶梯逆向狂奔也要罰

小紅書被封鎖　她點名「另1款App」：會不會是下一個？

《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝封鎖2關鍵：到底在想什麼

快訊／11:51花蓮縣近海規模3.5地震　「中部有感」最大震度2級

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文

拉麵海苔泡到爛！　達人大推「神級吃法」讚靈魂配料

台南時尚展登場　藝群醫美以PDRN白光精華領軍美妝新潮流

美知名掃地機器人財務暴雷　內幕查出欠大陸代工廠超25億元

電子發票平台12／19下午6點開始維修　估18小時不能兌獎

獨家直擊／全場最辣！KISS OF LIFE露火辣超細纖腰　甜美互動引暴動

詐領助理費恐除罪化　他揭「民代貪污新模式」

獨家直擊／AAA世運紅毯登場！CORTIS帥爆現身「繞場揮手打招呼」5萬人瘋掉

全高雄掀韓星巧遇潮！「等紅燈橘衣男子」竟是朴寶劍　親切燦笑合照

海瑞溫斯頓聖誕Line貼圖免費下載　還可享用晶華聯名午茶

快訊／新莊BMW離奇暴衝！擦撞雙載機車　駕駛無呼吸心跳搶救中

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

霍建華撞倒紅酒灑到她愛包　林心如反應超Peace

生活熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

Joeman新女友29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻

11 公噸毒菜流市面前被攔截！北市急令全面銷毀

台人煮泡麵「必加1物」！韓留學生一次愛上

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

商務艙有什麼優勢？網1原因甘願多花：爽

某國中爆霸凌！網紅醫報警：讓壞人受處罰

更多熱門

相關新聞

羅智強轟綠能規劃失能　「廢光電板之亂」曝三輸人禍

羅智強轟綠能規劃失能　「廢光電板之亂」曝三輸人禍

7月丹娜絲風災重創南部光電案場，引爆大量廢棄太陽能板處置問題，也讓政策漏洞再度浮上檯面。國民黨立委羅智強痛批，這場「廢光電板之亂」暴露政府規劃失能，整個過程的暫置空間、回收量能甚至法規配套都不足，甚至連要查最後的流向都仍有各種困難。這場廢棄光電板的處置困境，起因雖是天災，但映照出的是政府綠能政策匆促上路，毫無長遠評估，政策規劃失能、執政失職的一場人禍。

不是醫師工程師　美成長最快10大職業

不是醫師工程師　美成長最快10大職業

涉台鹽綠能弊案陳啓昱3人延押2月逃亡風險高、仍恐勾串滅證

涉台鹽綠能弊案陳啓昱3人延押2月逃亡風險高、仍恐勾串滅證

「小英男孩」收押3個月　檢調再搜泓德能源

「小英男孩」收押3個月　檢調再搜泓德能源

高雄港新亞灣雙子星大樓開發案　唯一臨水岸的亮點案件

高雄港新亞灣雙子星大樓開發案　唯一臨水岸的亮點案件

關鍵字：

高雄港台灣港務公司華新麗華海底電纜風電綠能

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面