全台首座海底電纜廠開幕　估創造400個工作機會

▲高雄港洲際貨櫃中心第一期A6-A區海底電纜廠房。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣港務公司與華新麗華今（6）日在高雄港舉行「華新能源海底電纜廠」開幕，以及高雄港A6-A碼頭啟用典禮，象徵南台灣在風電產業布局再向前推進，也為台灣綠色能源產業寫下重要里程碑。

海纜廠設於高雄港洲際一期A6-A區，是國內首座海底電纜生產基地。華新麗華自111年進駐後，並與丹麥知名電纜商NKT合作投資，總開發面積約20公頃，投資逾130億元，預估可帶來超過400個就業機會。未來將供應國內風場所需的高壓海底電纜，並具備對外輸出的產能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為配合海纜廠設置，台灣港務公司投入超過30億元進行A6碼頭護岸與新生地工程，新增約8公頃土地，碼頭長度自330公尺延伸至421公尺，水深約13公尺、荷重達每平方公尺30噸，可支應重件設備裝卸需求。

交通部與行政院近年加速推動風電產業在地化，港口陸續建構相關產業基地，包括台中港的風機零組件製造、台北港的水下基礎產線、安平港的備援儲放空間，如今再加上高雄港的海底電纜生產能量，形成北中南串連的供應鏈網絡。

▲港務公司與華新麗華舉辦海底電纜廠開幕，及高雄港A6-A碼頭啟用典禮。（圖／港務公司提供）

台灣港務公司董事長周永暉指出，港務公司在未來5年編列超過190億元全力投入高雄港建設，同時在高雄市大力支持下，港務公司將與高雄市政府攜手合作共同帶動港市蓬勃發展。

隨著海纜廠啟用與碼頭完工，高雄港洲際一期A6區將進一步支援台灣離岸風場建置。港務公司表示，期許以洲際一期A6-A產官合作成功案例，攜手華新麗華公司為台灣能源轉型貢獻心力，樹立綠能永續發展的里程碑，為台灣在亞太風電市場中爭取更多競爭優勢，成為長期發展離岸風電產業之核心基地。