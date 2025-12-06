　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

借YouBike「扣款失敗了」他苦笑：分家不習慣！一票秒懂

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE Pay旗下新電子支付服務「LINE Pay Money」3日正式登場，將取代「一卡通iPASS MONEY」。就有網友表示，原本他的YouBike是綁定LINE Pay，可是因為兩個電子支付分家的關係扣款失敗，讓他笑呼「好不習慣」，也好奇有沒有人發生類似悲劇，引發討論。

有網友4日在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「今天有發生iPass分家悲劇嗎？」說他沒帶錢包出門買飲料，只好回家拿錢。可是要借YouBike的時候，因為之前是綁定LINE Pay，結果卻扣款失敗，讓他笑呼「突然好不習慣XDDD」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，就有人也表示，「昨天也用新APP試著LINE Pay，店家說螢幕上顯示不支援台灣Pay。」有網友則說，iPASS Money 與 Line Pay 的新舊帳戶分開後，新帳戶是 0 元，舊帳戶（iPASS）內的餘額不會自動轉過去，要手動提領。也有網友分享自己剛設定完，「有點複雜，帳戶也藏太深了吧= =」。

事實上，LINE Pay只是取得電子支付執照，並推出自家「LINE Pay Money」，而未來所有錢包功能會移到LINE Pay Money，但目前錢包裡的餘額並「不會自動轉到LINE Pay Money」，而是會留在iPASS MONEY。

iPASS一卡通官網強調，所有原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，將於2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP上，任何服務異動將不會影響用戶的iPASS MONEY帳戶餘額。

如果用戶懶得額外下載「一卡通iPASS MONEY」，就要記得在12月31日前，把LINE Pay錢包裡面的錢轉回自己銀行帳戶，之後想使用LINE Pay Money的話，再透過連結帳戶儲值即可。

關於iPASS MONEY提領手續費部分，以下銀行帳戶免手續費：聯邦商業銀行、LINE Bank、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、農業金庫、王道商業銀行、臺灣中小企業銀行、瑞興商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國王大將倒地痛苦哀號　擔架抬送出場
林俊傑〈背對背擁抱〉WOODZ衝上台！　IU嗨到揮手
直擊／神曲來了！CORTIS台灣首秀　5萬人跟著唱
201男同志開淫趴被逮！　妻崩潰見「丈夫在其中」：我不會離婚
朱孝天被F4除名很受傷！　妻揪心開砲
直擊／被叫上台領獎！林俊傑嚇歪　嗨到撂韓文
百萬YTR返台「亂入韓星接機現場」　見粉絲包圍差點暈倒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

借YouBike「扣款失敗了」他苦笑：分家不習慣！一票秒懂

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」　網讚：人蠻好的

未來一週好運降臨！「四大生肖」運勢走高　迎來關鍵突破

不是怕薪水變少！週休三日若過關　上班族更擔心「1狀況」

學生時代遭霸凌！她目睹「垃圾倒桌上」　同學們不敢求助有原因

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

睽違8年「2026台灣燈會」重返嘉義縣　主燈基座工程今動土

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

借YouBike「扣款失敗了」他苦笑：分家不習慣！一票秒懂

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」　網讚：人蠻好的

未來一週好運降臨！「四大生肖」運勢走高　迎來關鍵突破

不是怕薪水變少！週休三日若過關　上班族更擔心「1狀況」

學生時代遭霸凌！她目睹「垃圾倒桌上」　同學們不敢求助有原因

台灣夜市文化消失中？他曝「3大原因」嘆：種種難題讓店家苦撐

停車場外暴衝瞬間曝！雙載機車被推夾…路人跳開嚇傻　BMW男命危

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億　與李一桐合體走紅毯

直擊／CORTIS奪獎！趙雨凡講中文飄台味　羞喊一句話5萬人嗨翻了

驚悚！國王大將桑尼重傷倒地　左膝重傷擔架抬送出場

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

身分證、生日對中「兩個1或2」　住台南冒險飯店每晚1212元

1私立大學「國外找工作」超吃香？他曝優勢：真的會多看兩眼

雙子座流星雨12／14登場　台灣好行合歡山暗空公園輕鬆追星

王思佳痛批虐待貓狗人士　「應該要公布他的照片！」

【驚險1秒逃生】水泥車煞不住猛撞轎車！ 再衝人行道婦人險被撞

生活熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

台人煮泡麵「必加1物」！韓留學生一次愛上

「國小打架稀鬆平常」一排綠粉挺賴瑞隆

Joeman新女友29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻

11 公噸毒菜流市面前被攔截！北市急令全面銷毀

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

商務艙有什麼優勢？網1原因甘願多花：爽

更多熱門

相關新聞

LINE Pay Money創紀錄！　70小時會員破百萬

LINE Pay Money創紀錄！　70小時會員破百萬

LINE Pay今（6日）宣布LINE Pay Money服務在3日下午三點正式上線後，短短不到70小時，開通會員數已突破100萬，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。

新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

更新LINE Pay Money「錢不見？」　真相好糗

更新LINE Pay Money「錢不見？」　真相好糗

關鍵字：

LINEPay一卡通電子支付YouBikeiPASS

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面