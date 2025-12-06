借YouBike「扣款失敗了」他苦笑：分家不習慣！一票秒懂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE Pay旗下新電子支付服務「LINE Pay Money」3日正式登場，將取代「一卡通iPASS MONEY」。就有網友表示，原本他的YouBike是綁定LINE Pay，可是因為兩個電子支付分家的關係扣款失敗，讓他笑呼「好不習慣」，也好奇有沒有人發生類似悲劇，引發討論。

有網友4日在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「今天有發生iPass分家悲劇嗎？」說他沒帶錢包出門買飲料，只好回家拿錢。可是要借YouBike的時候，因為之前是綁定LINE Pay，結果卻扣款失敗，讓他笑呼「突然好不習慣XDDD」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，就有人也表示，「昨天也用新APP試著LINE Pay，店家說螢幕上顯示不支援台灣Pay。」有網友則說，iPASS Money 與 Line Pay 的新舊帳戶分開後，新帳戶是 0 元，舊帳戶（iPASS）內的餘額不會自動轉過去，要手動提領。也有網友分享自己剛設定完，「有點複雜，帳戶也藏太深了吧= =」。

事實上，LINE Pay只是取得電子支付執照，並推出自家「LINE Pay Money」，而未來所有錢包功能會移到LINE Pay Money，但目前錢包裡的餘額並「不會自動轉到LINE Pay Money」，而是會留在iPASS MONEY。

iPASS一卡通官網強調，所有原先在LINE Pay錢包中的iPASS MONEY功能，將於2026年1月1日起無縫轉移至「一卡通iPASS MONEY」APP上，任何服務異動將不會影響用戶的iPASS MONEY帳戶餘額。

如果用戶懶得額外下載「一卡通iPASS MONEY」，就要記得在12月31日前，把LINE Pay錢包裡面的錢轉回自己銀行帳戶，之後想使用LINE Pay Money的話，再透過連結帳戶儲值即可。

關於iPASS MONEY提領手續費部分，以下銀行帳戶免手續費：聯邦商業銀行、LINE Bank、臺灣銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、農業金庫、王道商業銀行、臺灣中小企業銀行、瑞興商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行。