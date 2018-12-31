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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

盤點央視、各大衛視跨年晚會黃金陣容　蔡依林、鄧紫棋將現身！

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▲▼張靚穎、蔡依林、鄧紫棋。（圖／翻攝微博／江蘇衛視）

▲張靚穎、蔡依林、鄧紫棋。（圖／翻攝微博／江蘇衛視）

大陸中心／綜合報導

2018接近尾聲，相信大家都期待著即將來臨的2019，除了大陸各大衛視的跨年晚會以外，元旦晚會也備受關注。現在一起來看看2019央視舉辦「啟航2019」元旦晚會及各大衛視的嘉賓名單吧！

中央電視台「啟航2019」元旦晚會

大陸中央電視台舉辦的「啟航2019」元旦晚會在北京雁西湖國際會展中心盛大舉行，將於2019年1月1日晚間7點30分播出。參與的卡司包括李易峰、朱一龍、楊紫、吳磊、宋祖兒、佘詩曼、秦海璐、黃曉明、楊穎（Angelababy）、尚雯婕、阮經天、關曉彤、米雪、鳳凰傳奇、玖月奇蹟、鍾楚曦、張信哲、張衛健、張智霖、陳小春、黃景瑜、金瀚、尹正、颱風少年團、經超、苗苗等黃金陣容。

▲▼張衛健。（圖／翻攝啟航2019官網）

▲張衛健。（圖／翻攝啟航2019官網）

許多網友看到央視元旦晚會陣容都非常驚喜表示，「這樣的陣容也只有央視才能拿得出來，不愧是央視，而這樣的陣容可以說是非常豪華的，比起各大衛視跨年晚會來說，都是有過之而無不及的」。

湖南衛視「快樂中國2018-2019跨年演唱會」

演唱會將在廣州國際體育演藝中心舉行，將於12月31日晚間7點30分播出。浙江衛視請到《偶像練習生》熱門選手，湖南衛視就用《創造101》對打，除了孟美岐，火箭少女10位美少女將全員出席，再度獻唱神曲《卡路里》。出席陣容包括李宇春、李易峰、華晨宇、TFBOYS、朱一龍、王菲、白敬亭、武藝、王鶴棣、沈月、白舉綱、梁靜茹、陳奕迅、張韶涵等。

▲▼快樂中國2018-2019跨年演唱會。（圖／翻攝微博／湖南衛視）

▲快樂中國2018-2019跨年演唱會。（圖／翻攝微博／湖南衛視）

北京衛視「2019環球跨年冰雪盛典」

在北京水立方、張家口崇禮滑雪場舉行，將於12月31日晚間7點30分播出。北京衛視今年的跨年演唱會將繼續延續「冰雪盛典」的概念，以「天涯共此時，冰雪新篇章」為主題。出席晚會的藝人包括張信哲、張韶涵、動力火車、張震嶽、楊坤、汪峰、周筆暢、周冬雨、許魏洲、張惠妹、網紅主播馮提莫等人撐場。

▲▼2019環球跨年冰雪盛典。（圖／翻攝微博／北京衛視）

▲2019環球跨年冰雪盛典。（圖／翻攝微博／北京衛視）

江蘇衛視「2019跨年演唱會」

演唱會將在澳門金光綜藝館舉行，12月31日晚間7點30分播出。江蘇衛視今年跨年演唱會的主題是「用奮鬥點亮幸福」，致敬時代、感恩觀眾。出席晚會嘉賓包括陳偉霆、鄧紫棋、張傑、林俊傑、薛之謙、毛不易、劉維、汪蘇瀧、朴樹、草蜢樂隊、李宇春、張靚穎、周華健、李榮浩、蔡依林、SNH48、摩登兄弟等。

▲▼2019跨年演唱會。（圖／翻攝微博／江蘇衛視）

▲2019跨年演唱會。（圖／翻攝微博／江蘇衛視）

東方衛視「2019夢圓東方跨年盛典」

這次跨年盛典在梅賽德斯奔馳文化中心舉行，12月31日晚間7點30分播出。參與的卡司包括黃子韜、李健、唐嫣、羅晉、林憶蓮、周筆暢、楊宗緯、丁噹、費玉清、蔡琴、李克勤、黃英、佘詩曼、吳謹言、聶遠、許凱、靳東、蔡徐坤、鄧倫、王凱、白宇、金瀚、張韶涵等。另外，《延禧攻略》劇組也將帶來串燒表演，相信演員們會將我們帶回到美好的追劇時光。

▲▼2019夢圓東方跨年盛典。（圖／翻攝微博／東方衛視）

▲2019夢圓東方跨年盛典。（圖／翻攝微博／東方衛視）

浙江衛視「領跑2019愛你依舊演唱會」

浙江衛視和往常一樣，依舊主打跑男，七位跑男常駐嘉賓將紛紛登台獻唱，不過，觀眾最期待看到的是蔡徐坤、樂華七子等人的精彩表現。《偶像練習生》作為2018年度最火綜藝，捧紅了很多新人，浙江衛視緊跟潮流，請來這批當紅小鮮肉，陪你青春跨年。

▲▼領跑2019愛你依舊演唱會。（圖／翻攝微博／浙江衛視）

▲領跑2019愛你依舊演唱會。（圖／翻攝微博／浙江衛視）

大陸至少有6家衛視舉辦跨年演唱會，拜事先錄製與錯開時間舉辦之賜，不少明星都可現身多家衛視螢幕。

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