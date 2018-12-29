邱豐光不怒而威　「邱霸子」曾讓老大繳械

▲移民署長邱豐光。（圖／記者歐昶廷攝）

記者葉國吏／綜合報導

前移民署長楊家駿日前被踢爆花公費帶老婆出遊，事後丟官，而內政部在28日發布新的人事命令，將由警政署副署長邱豐光接任移民署長，在28日下午4點30分由內政部長徐國勇親自監交布達。

內政部長徐國勇指出，邱豐光從事警職近40年，刑事績效卓著，對維護社會治安有重大貢獻，深獲各界讚許。移民業務與警政息息相關，將來在邱署長的領導下，希望移民署持續落實國境管理、維護國家安全、尊重多元文化、保障移民人權，並積極結合政府與民間團體等社會資源，使臺灣邁向多元和諧的社會。

▲警政署副署長「邱霸子」接移民署長，基層警：終於還公道。（圖／記者柳名耕翻攝）

現任警政署副署長的邱豐光從警已40餘年，因刑事歷練資深且處事相當穩妥，被警界譽為「邱霸子」。根據自由時報報導，邱豐光得霸氣就連黑幫幫主都敬畏三分。

邱豐光因為長期從事刑事外勤，年輕時就沾染一身兇霸之氣，加上他身高190公分，濃眉眼神銳利的外型，連他都曾自嘲「連自己看都像殺豬的」。

曾有位黑幫幫主級人物，自恃是特種隊部退役，在外呼風喚雨，但正面與邱豐光交鋒時，三言兩語之下，也硬生生先後繳了十多把槍械，作為維護各方的「面子」。