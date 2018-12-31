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社會 社會焦點 保障人權

影／要櫃檯代填初診單不成　「手痛哥秒痊癒」持木棒怒砸診所

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記者陳玉／台中報導

30日下午5點多，陳姓男子與周姓友人到南屯區某診所看診，陳男認為櫃檯人員態度差，竟持木製球棒狠砸落診所玻璃，但木棒不敵強化玻璃斷成兩半，在旁等候看診民眾嚇得逃離；警方以車追人通知2男到案，陳男稱，因手痛要求診所員工填診單，但認為其態度不佳，才怒砸玻璃洩恨，訊後依違反醫療法、恐嚇罪送辦。

▲陳男自認診所人員態度差，竟持木棒狂砸診所玻璃。（圖／記者陳玉翻攝）

▲陳男認為診所人員態度差，竟持木棒狂砸診所玻璃。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

第四警分局大墩所表示，30日下午5點，27歲陳姓男子在26歲周姓友人陪同，到南屯區一家耳鼻喉科看診，陳男因手痛要櫃檯人員代為填寫初診單，認為櫃檯人員態度差，竟與周姓友人氣憤走出診所，到對面五金行購買2支木製球棒。

▲陳男自認診所人員態度差，竟持木棒狂砸診所玻璃。（圖／記者陳玉翻攝）

▲因診所裝置強化玻璃砸不破，男子憤而推倒立牌後離去。

據監視器畫面可見，2人快步走出診所，返回時各持木製球棒，1人先朝診所門口狂砸4下，另1人朝落地玻璃猛砸2下，但木棒不敵強化玻璃，斷成2半，1人再持木棒朝玻璃邊角攻擊，玻璃仍毫無損傷，最後憤而推倒診所外立牌才離去；在一旁等候看診的1名老翁、1名媽媽和2名小孩，都被突如其來「攻擊」嚇得逃竄。診所事後也緊急拉下鐵門報案，警以車追人通知2人到案，訊後送辦。

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關鍵字：第四警分局,大墩所,台中,木棒,診所

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