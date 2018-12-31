台粉「10個月內獻2支iPhone」！企鵝妹留學3個月　他酸：會收多少東西

▲南韓女神級實況主「企鵝妹」。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

南韓人氣實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny）曾在加州留學，一口流利英文、甜美清新的長相，吸引許多台灣粉絲，不少人還在企鵝妹來台時狂送禮物，更有人大手筆獻上iPhone。這次企鵝妹將來台學習中文3個月，讓網友忍不住PO文直問「有沒有企鵝妹又收到iPhone的八卦」，直問究竟她有什麼特殊吸引力。

一名網友在PTT的Gossiping板上PO文「有沒有企鵝妹又收到iPhone的八卦」，企鵝妹3月爆紅的時候，她來台辦了第一次粉絲見面會，當時就有粉絲送上一支iPhone X；時隔不到一年，企鵝妹日前來台辦第N場見面會時，又有人送了一支iPhone XS，「還是iPhone XS Max」。

「聽說她最近來台念語言學程3個月，不知道這段期間又會收到多少東西了」，原PO忍不住好奇問，企鵝妹到底有什麼特殊吸引力可以這麼厲害，「還是台灣人的生產力遠高於我們想像？」

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▲台灣粉絲10個月內就送2支手機給企鵝妹。（圖／記者周宸亘攝）

看到貼文後，不少人也紛紛留言，說不懂企鵝妹在紅什麼，「蠻神奇的，在韓國直播完全不紅，台灣不知道在瘋什麼」、「粉絲（X）乾爹（O）」、「這種禮物也敢收」、「沒救了，一直報她有夠煩」、「可惜人家血統是韓國直接贏過去」、「韓國根本不紅的貨色，台灣搶著捧，真是棒」。

不過，曾有一名實況老司機表示，企鵝妹有3個關鍵點很吸引人，第一個是「實況規劃贏過其他人」，她的直播引入綜藝節目企劃概念，不只拆分橋段，還會「出外景」戶外直播，這樣就算語言不通，也能吸引其他國家的人觀看。

接著是企鵝妹「願意學習全世界最難的語言－中文」，最後則是「不做作的親切感」，彷彿學生時代中「成績好又有點搞怪個性的乖乖女」，很容易讓人有種戀愛的感覺。

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