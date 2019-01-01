麗寶跨年！他抬頭拍到「屋簷上有忍者」　放大細看笑噴：超勇敢

▲ 跨年現場怎麼有忍者 ？！（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

為了拍到跨年現場最美的一幕，不少專業的攝影師早早就卡好位置，在十幾度的氣溫中堅持站了好幾個小時，毅力相當驚人。有網友今日凌晨就拍到敬業的攝影師站在屋簷上拍照，不過全身穿黑色的他，遠看就像忍者躲在高處執行任務一樣，不少網友也笑翻警告原po，「小心啊，你知道的太多了！」

「有沒有攝影師也要具備忍者技能的八卦？」一位網友1日凌晨在PTT「八卦版」發文表示，自己今年在台中麗寶跨年，無意間抬頭時，發現屋簷上有個「黑點」，用手機拉近仔細一看，才發現原來是辛苦的「攝影師」。

▲確定不是狙擊手 ？（圖／翻攝自PTT）

放大的圖片解析度雖然不高，但依稀可見一位著黑色衣褲的攝影師站在高高的屋簷上拍攝照片。由於跨年當天風大天冷，他也疑似把頭用黑色頭巾包起來保暖，僅露出一雙眼睛，乍看之下超像忍者的裝扮；加上前方的攝影腳架，也被不少人說像狙擊手。雖然這位攝影師不知是為了工作還是個人興趣，但原po看了還是大讚表示「這個姿勢擺了不知道多久啊！今天風超大超冷根本超勇敢。」

許多網友表示原po是否誤會了，「這穿得像CS的歹徒XD是在狙擊吧」、「你確定他不是狙擊手嗎」、「被攝影耽誤的狙擊手」、「這忍者吧」、「原po小心，你知道的太多了」。也有很多鄉民表示攝影師很辛苦，「沒有保護裝置有點恐怖」、「為了生活搏命」、「好辛苦」。

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