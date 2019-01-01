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澳洲風俗店挖寶！他一夜大戰「S1專屬AV女優」　曝心得：戀愛了

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▲▼森春流,森はるら。（圖／翻攝自IG）

▲原PO和森春流在澳洲共度春宵。（圖／翻攝自PTT、IG）

網搜小組／綜合報導

大部分AV女優職涯都不長，曾是S1專屬女優的森春流（森はるら）先前引退，少了一位童顏巨乳的女神，讓許多老司機都很惋惜。一位台灣男子日前到澳洲時，意外在當地風俗店遇到森春流，他激動PO文分享「本人超可愛」，還詳述了和她共度春宵的細節，讓不少網友暴動「台灣汁光」、「雪梨機票買起來」。

男網友先前曾在PTT發文，透露森春流現在在澳洲雪梨做風俗業，而且價格算很公道，他會知道的原因「因為我和她渡過了美好的一小時呢！」還大誇對方是非常可愛的巨乳女優。貼文引發熱論，事後原PO再度發心得文，分享消費經驗。

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▲▼森春流,森はるら。（圖／翻攝自IG）

▲森春流外型姣好。（圖／翻攝自IG）

原PO先簡單給森春流一個分數總評，並介紹這位女孩是誰，接著就大讚「先說第一印象吧！可愛！可愛！可愛，因為很重要，所以要說三遍」。他本來還擔心日本AV封面照都修很大，但看到森春流本人時，忍不住讚嘆「她個頭嬌小，僅僅156cm，骨架也是小巧玲瓏」，再配上吹彈可破的肌膚及水亮大眼，臉蛋分數高達9分（滿分為10分）。

而森春流接待原PO超級親切，不只先給擁抱，還輕輕的在他的唇上啄一下，初次見面就讓他瞬間覺得「自己陷入了戀愛的陷阱」。除了臉蛋，森春流的身材也是一級棒，約E-F罩杯的巨乳和平坦的小腹都讓原PO難忘，「整體來說，Mori醬的身材至少有8-9分（滿分為10分）」。

▲▼森春流,森はるら。（圖／翻攝自IG）

▲森春流曾是S1專屬女優。（圖／翻攝自IG）

服務方面，原PO也給出8-9分（滿分為10分）的高分，不僅專業、配合度很高，表現得害羞嬌嫩的感覺就像自己的女朋友，讓他覺得真的「好像談戀愛」。價格部分，男網友大推「其實一點都不貴」，一個小時350元澳幣（約7700元台幣），但對方集外貌、身材、態度和服務於一身，外加曾是S1的專屬女優，「Mori醬實在是你不能錯過的瑰寶」。

看完貼文後，網友紛紛羨慕留言，「台灣汁光」、「我老婆問我為什麼跪著看板」、「澳洲機票已買」、「真男人啊」、「老司機，求上車」、「我覺得屌的是AV女優那麼多，你竟然能在澳洲發現她，這真的屌」、「我也好想身歷其境啊！」

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關鍵字：森春流,AV女優,風俗店,澳洲,PTT

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