「已經傷到不成人樣」男遭轎車狠撞再被拋飛　爆頭斷腿家屬心碎

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一名男子日前晚間9點多走路回家，行經鳳吉四街與鳳七路口交叉口，一輛黑色轎車緩緩靠近他，雙方似乎有了爭執，後來該部轎車突然加速，撞向走在對向車道的男子，衝擊力之大，連路口監視器都為之震動，接著轎車又一個大迴轉，把嵌在擋風玻璃、渾身是血的男子甩出去。家屬心碎表示「爸爸傷得不成人樣，如今連認人、說話都有問題」。

▲許男遇車禍，如今躺在病床上，無法正常言語，讓家屬心痛不已。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，肇事的50歲曾男，案發當天駕駛黑色轎車行駛鳳福路往鶯桃路二段方向，於鳳吉四街與鳳七路口，跟56歲的許男發生口角，但因為畫面模糊又無聲音，無法得知兩人說了些甚麼。

曾男向警辯稱，與許男互不認識，當天晚上開車也沒有經過案發地，自己的車自是在別處發生車禍；許男家屬氣憤地說，「警方有查扣曾男的車，發現擋風玻璃破裂，也與父親頭部撞擊處吻合！」、「爸爸身受重傷，腦部開了兩次刀，現在連話都說不清楚，無法得知兩人是否熟識，而曾男到現在也都沒有跟我們聯繫，更沒有任何說明！」

根據監視器畫面，許男將車停在鳳吉四街與鳳七路口交叉口的路邊，接著步行回家的路上，過沒多久，曾男駕駛黑色轎車靠近，兩人開始對話，後來曾男把車臨停路邊，下車逼近許男，疑似還有嗆聲，許不斷後退，接著快步走進鳳吉四街。

▲曾男（圖左）將黑色轎車停放路邊，下車逼近許男（圖右）。（圖／記者陳雕文翻攝）

沒想到曾男不發一語，上車後踩足油門朝許男衝撞後逃逸，許男頭部受到重創，顱內、耳、鼻出血、右腿斷裂，路人目擊現場，嚇了一跳趕緊報案。

▲案發路徑圖。（圖／記者陳雕文翻攝）

許男家屬說，「目前爸爸剛脫離險境，轉到普通病房，但要到真正復原，能夠正常說話，可能還有很長的路要走，家裡的經濟也陷入的困頓。」

▲許家大女兒出面受訪。（圖／記者陳雕文翻攝）

許家大女兒說，「我還有妹妹、弟弟，三人都有工作，但我跟妹妹都有生小孩，而且也都單親，現在雖然有賺錢，但爸爸仍然是主要的經濟支柱，沒想到會發生這種事！而且重劃區在晚上人煙非常稀少，好險有路人經過，不然爸爸很可能已經變成冰冷的遺體！」

▼肇事黑色轎車的擋風玻璃碎裂，與許男頭部撞擊處吻合，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）