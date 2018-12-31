考驗山地與夜間的實戰能力　廣東特警冬訓練兵比武廣州開幕

▲廣東特警「冬訓」比武在廣州開幕。（圖／中新網）

大陸中心／綜合報導

廣東省公安廳特警「冬訓」練兵比武於27日在廣州拉開序幕，本次比武以「山地捕殲」為主題，來自全省21支參賽隊伍230名特警隊員將圍繞著「徒步武裝奔襲」、「山地叢林殲捕」、「山地叢林夜間偷襲」等科目，荷槍實彈的展開競爭角逐。

據《中新社》報導，此次練兵主要是想考驗特警隊伍在山地與夜間等複雜環境下的「實戰能力」，比武科目另外還有長途武裝奔襲、野外生存、識圖用圖、山地搜捕、晝夜間戰術射擊等戰技運用，同時也要檢驗無人機偵查、影片圖像傳遞和指揮通信網路搭建的能力。

據統計，廣東省公安廳分別在東莞、肇慶、江門、揭陽、梅州、茂名及廣州等地進行集訓活動，此次全省公安特警分組練兵比武集訓分3期進行、展開了10多場，總計有1870人參加了手槍快準射擊、3公里武裝越野、防暴處突分隊戰術、動中備巡組小組突擊戰術、樓房搜捕行動戰術、山地叢林捕殲、山地武裝奔襲、山地叢林夜間奔襲等科目的比武。

另外，廣東省公安廳管理局相關負責人表示，目前廣東每天約有1500名特警投入街面展開動中備勤，為全省經濟發展、維持社會治安而努力奮鬥。

▼廣東特警「冬訓」比武在廣州開幕。（圖／中新網）