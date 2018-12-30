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用紙糊出來的車？ 　小轎車撞上自行車「車頭直接爛」

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▲ 龍崗發生一起自行車與轎車對撞事故，自行車毫髮無傷，轎車卻嚴重凹陷。（圖／翻攝自微博／深圳龍崗交警）

大陸中心／綜合報導

深圳警方最近公開一張離奇車禍照，照片中只見一輛自行車與一輛白色小轎車直接對撞，轎車前方保險桿因為撞擊嚴重凹陷，不過自行車竟然毫髮無傷，連就騎士也只是受到輕微擦傷而已。讓不少網友看了都直呼 「怎麼可能有這種事？」、「這是P圖的吧！」 這些質疑令深圳交警相當委屈，隨後又補上事故現場的影片，證實照片沒有做假。

綜合陸媒報導，這起車禍發生在28日，當時一輛自行車正面撞上白色轎車的車頭，衝擊力道讓轎車前方保險桿直接凹陷變形，不過自行車卻幾乎沒有任何損壞的部分，騎士也僅受輕傷而已。

事故現場照被放到「深圳龍崗交警」微博後，許多網友都在下方留言質疑，「圖是P的吧，官微竟然也發這些東西。一點也不嚴謹」、「怎麼可能會有這種事？這車是用紙糊出來的嗎？」、「明顯就是故意擺拍的」，甚至有人直言「請問這是你們交警現場勘查的照片嗎？如果是搞笑的幹嘛要在文中tag兩個上級單位的微博？」

▲ 不少網友都認為這張照片是P圖，在下方留言調侃。（圖／翻攝自微博／深圳龍崗交警）

深圳警方看完這些留言相當無奈， 「這可是真實發生在龍崗同力路上的一起交通事故，圖片也是現場勘查的，怎麼會有人覺得這是在搞笑呢？」為了證明自己的「清白」，他們只好將事發影片也上傳到網路。

就在影片一公開後，再次引起了另一波熱議，網友們紛紛留言寫到：「雖然場面看起來略顯尷尬，但小車的臉色很差！」、「自行車表示，我頭很鐵，但其實我也沒有想到會變成這樣」、 「3分鐘內我想知道自行車是什麼牌子的，也想買一輛」、「我堅定了買自行車的信念」、「國產單車品質就是好」、「這個設計很好，保護了自行車的騎士」。

不過也有網友提到，「防撞效果很好，這本來就是要緩衝用的」、「難道不是為了保護發生碰撞時的行人？」「正常啊！現在汽車前保險桿全部是塑膠材質的，軟的，自行車車圈可是實打實的鋼圈或是鋁合金圈啊。但如果換輛改裝過金屬前杠的越野車，自行車就立馬廢了」、「保險桿本來就是塑膠的，里面有吸能塊，如果保險桿設計成鐵的，不知道會傷害到多少行人。這個和車子耐不耐撞是兩回事，是為保護行人，以人為本」、「如果把這拿來冷嘲熱諷，以此鼓勵所有汽車製造商都弄成實打實的硬鐵，那麼真的發生碰撞時，就笑不出來了」。

▲▼ 深圳交警貼出另一張自行車與轎車對撞照片，這次則是轎車毫髮無傷，自行車則躺在轎車車輪下 。（圖／翻攝字微博／深圳交警）

▲ 深圳交警貼出另一張自行車與轎車對撞照片，這次則是轎車毫髮無傷，自行車則躺在轎車車輪下 。（圖／翻攝自微博／深圳交警）

「深圳交警」也留言補充，請騎單車的騎士們不要因此以偏概全，不是所有的「狹路相逢」都是一樣的結果，隨後附上一張「紅色自行車與轎車對撞，轎車毫髮無傷，但自行車躺在轎車車輪下」的照片。

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關鍵字：車禍,自行車,轎車,深圳,深圳龍崗交警,保險桿

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