全美「多家大報社遭駭」延遲出刊！　紐時、華爾街日報也遭殃

▲「論壇出版公司」旗下各報的後台系統都受到影響。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

新年前夕，美國多家大報社29日遭到網路攻擊，包括《洛杉磯時報》、《芝加哥論壇報》以及「論壇出版公司」（Tribune Publishing）旗下各報的後台系統都受到影響，印刷與出報因此延遲。據《紐約時報》報導，這是對大報印刷業務的第一次已知攻擊，如果出於政治動機，則會成為對媒體攻擊的新領域。惡意軟體據信來自美國外，但當局還無法指出是從哪一國。

「論壇出版公司」表示，28日首次偵測到惡意軟體，它攻擊了洛杉磯的一家大型印刷廠，造成共用該印刷平台的多家報社延遲出報。《洛杉磯時報》指出，《紐約時報》和《華爾街日報》29日在美國西岸的出刊也連帶延誤了，因為這兩家報社共同使用那一個大型印刷廠。

▲▼ 如果此次攻擊出於政治動機，則會成為對媒體攻擊的新領域。（圖／達志影像／美聯社）



該公司旗下除了《洛杉磯時報》和《芝加哥論壇報》，還有《巴爾的摩太陽報》（The Baltimore Sun）、《紐約每日新聞》（New York Daily News）、《首都報》（The Capital）、以及《奧蘭多前哨報》（Orlando Sentinel）。公司發言人柯利爾斯（Marisa Kollias）表示，「本公司的每個市場都受到影響。」

「論壇出版公司」提到，這些媒體的網路出刊都正常，訂閱者的資料也沒被竊取。一位匿名知情人士表示，「我們認為攻擊目的是破壞基礎設施，具體地說，是針對伺服器，而不是竊取資訊。」美國國土安全部發布聲明指出，當局正與政府其他部門和產業夥伴一同調查；聯邦調查局（FBI）則尚未就此事件發表聲明。