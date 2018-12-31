金正恩新年致函川普、文在寅　盼2019年舉辦更多峰會討論核武

▲外傳川普也收到金正恩的賀年信。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩30日致親筆信給南韓總統總統文在寅，信中盼望雙方「未來一年也要持續攜手合作」，並承諾繼續討論朝鮮半島無核化的問題。除了南韓以外，也有消息傳出，金正恩同樣致函給美國總統川普，對於停滯不前的核武談判問題，發出和解訊息。

根據英國《鏡報》指出，北韓今年採取一系列的和解行動，包含6月在新加坡與川普進行歷史性的峰會，北韓在國際間的關係已顯著改善，但隨著美國與北韓對於核武發展政策的談判僵持不下，兩邊的關係又再度惡化。路透社引述未具名消息來源指出，金正恩也在28日致函給川普，雖未詳細描述內容，但聲稱與北韓及美國間的談判有關，美國國務院與美國駐首爾大使館，目前均未回應。川普在24日平安夜曾推文表示，他期待與金正恩再次舉行峰會。

▲金正恩與文在寅在2018年3度會面。（圖／青瓦臺）



南韓青瓦台發言人金宜謙30日表示，北韓領導人金正恩在信中寫到，期待2019年兩韓可以有更多的會面，並積極討論朝鮮半島無核化的問題，而在9月平壤的會面中，金正恩承諾將「盡早」回訪首爾，但這趟備受期待的行程並未實現，金正恩也在信中「深表後悔」。今年南北韓總共進行了3次會面，被視為推動兩韓和平的基礎，文在寅回應，「這一年促成許多改變，只要我們多加努力，雙方的心門也會敞開，歡迎金委員長的心意始終不變。」