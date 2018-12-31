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福州「台商台胞服務年」年終盤點　轉型升級、同城待遇亮點多

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▲台商台胞服務年,台港澳辦副主任鍾志剛。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲福州市台辦調研員許春保。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

福建省「台商台胞服務年」活動將滿一年，福州市台辦調研員許春保日前介紹福州市一年來的執行狀況，他強調，福州市透過精準服務，優化環境，促進交流等主題活動取得明顯成效，獲得廣大台企台胞肯定，「具體在政策集成、開展轉型升級服務、對接台資推進項目、推動落實居民同等待遇上都有提升及突破。」

許春保指出，福州市今年推出多項惠及台胞的同等待遇政策，且重視政策的有效宣傳，創新「台灣味」的宣講方式，由台辦組織在福州的台灣教師、台協會長、台企高管、創就業台青，組成宣講團，分片區、進企業、進基地、進高校，大力為台商台胞宣講解讀「福州68條措施」等惠台政策，讓台灣人講政策，用台灣人聽得懂的話講政策，讓政策落實的受益者現身說法。

▼福州市。（圖／視覺中國）

▲▼福州市。（圖／視覺中國）

福州市在「轉型升級服務」方面也有新的提升，許春保說，福州市今年持續深化「四個一百」服務基層主題活動，開展「走百家台資企業、訪百名台灣青年、聯百名台胞台屬、解百項問題」，走訪了近200家台企、超過400明的台胞台商，對台商台企在轉型升級中遇到的困難問題採取個性化精準幫扶服務。

許春保進一步說明，福州市體察台胞實情和訴求，著力化解涉台糾紛和不穩定因素，幫助台胞解決他們最關心、最直接、最現實的合法權益保護問題，有效調處了台企福建英孚積體電路有限公司、福建山川俱樂部、福州新密機電有限公司等一批重大台商台胞訴求件。

許春保還說，福州市積極推進對台招商引資工作，深入展開「抓項目、促發展」和「招商2018」專項行動，在各項對接活動中，專科醫療服務機構專案、產後護理中心項目和海峽兩岸台陸通公共服務平台專案等3個榕台合作項目現場簽約，投資總額達3.8億元。還促成福州立展電子商務有限公司、東南汽車新能源乘用車產能擴建項目、福建雙溪文旅發展有限公司等8個台資項目落地，總註冊資本24.22億元。

▼福州海峽青年峰會學生代表在台上介紹福州人文社會文化 。（圖／記者魏有德攝）

▲福州海峽青年峰會學生代表在台上介紹福州人文社會文化 。（圖／記者魏有德攝）

許春保持續舉例，台灣和鼎資產管理股份有限公司也與福州市倉山區簽訂專案投資框架協定，將投資建設一家三甲台資婦產專科醫院，專案用地50畝，總投資約7.5億元。今年1至11月，全市累計批准台資專案161項（含第三地），同比增長17.5%。

推動落實居民同等待遇上，許春保說，福州市鼓勵台灣青年來榕創業就業，組織了2018年臺灣青年來榕創業就業「福州行」活動，共有35名台灣青年來榕考察，其中7名落戶福州創業就業。海峽青年節期間，更向台灣青年提供1000個實習就業崗位，「今年以來，新批省、市級台灣青年就業創業基地各2家，新增創業就業實習台灣青年1046人。落實各類創業就業補貼。累計已落實台灣青年創業場所和首次裝修補貼291.6萬元，一次性開業補貼197萬元；對已引進就業、實習實訓的臺灣青年人才共發放相關獎金、補貼623.2萬元。」

▼兩岸青年電競交流。（圖／記者魏有德攝）

▲本屆比賽由福州機電工程職校拿下冠軍 。（圖／記者魏有德攝）

許春保提到，福州市12家面向台灣青年創業的眾創空間中有8家年度考核合格，共獲得運營補助130萬元，福州也對台資企業優秀創新創業項目進行獎勵，已發放獎金8萬元，「另外，目前已有約150名台灣教師在榕高校任職，台灣醫師持台灣醫師執業證書在福州短期執業的也有9人。」

許春保強調，台灣是寶島，福州是福地，開展「台胞台商服務年」活動是一個系統工程，其最終落腳點在於如何做好台胞權益保障工作，落實落細各項惠及台企臺胞同等化待遇政策措施，努力為台商臺胞辦實事、辦好事、辦成事。

▼海峽(福州)大熊貓研究交流中心。（圖／記者魏有德攝）

▲海峽(福州)大熊貓研究交流中心 。（圖／記者魏有德攝）

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關鍵字：台商台胞服務年,福州,福建

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