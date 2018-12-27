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福建「台商台胞年」實施近一年　達成「3個增多」2個同等待遇

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▲台商台胞服務年,台港澳辦副主任鍾志剛。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲福建省台港澳辦副主任鍾志剛。（圖／記者蔡紹堅，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

福建省年初將2018年定為「台商台胞服務年」，在全省各地舉辦各類主題活動，並配合「惠台31條」措施，逐步推出「省66條」「廈門66條」「福州68條」等配套。福建省台港澳辦副主任鍾志剛表示，全省透過開展各類活動，切實為台商台胞辦成了一系列實事好事，落實了兩個同等待遇，營造了良好的營商環境，在多個方面都取得積極成效。

福建省台港澳辦12月27日舉行「台商台胞服務年」活動情況發布會，由福建省台港澳辦副主任鍾志剛、廈門市台辦副主任謝永福、福州市台辦調研員許春保介紹一年來的成效。鍾志剛指出，一年來，全省在深化閩台經濟社會融合發展、推動閩台同胞心靈契合等方面取得了積極成效，主要體現在3個「增多」，分別為提供政策集成服務的平台增多、開展轉型升級服務的舉措增多、落實居民同等待遇的案例增多。

▼福州市台辦調研員許春保。

▲台商台胞服務年,台港澳辦副主任鍾志剛。（圖／記者蔡紹堅攝）

提供政策集成服務的平台增多方面，鍾志剛強調，為貫徹落實國台辦31條措施，福建省推出了66條實施意見，並推動各地結合自身實際情況，推動配套措施，先後有廈門60條、莆田35條、福州68條、漳州58條、龍岩46條、泉州73條等，「另外，各機構也分別推出『閩台職工交流16條』『閩台文化交流合作17條』『依法保障台胞台企合法權益18條意見』等措施，充分體現福建省各級部門為台胞謀福祉、辦實事的真情真意。」

鍾志剛提到，為落實台灣青年實習實訓就業創業政策，福建今年新設4家國家級、8家省級台灣青年就業創業基地，和1家省級台灣青年實習實訓基地，累計各類台青就業創業基地已達73家。

▼廈門市台辦副主任謝永福。

▲台商台胞服務年,台港澳辦副主任鍾志剛。（圖／記者蔡紹堅攝）

第二項增多，是開展轉型升級服務的舉措增多，鍾志剛表示，省、市各級相關單位機構積極開展「與台企同行N+1」系列活動，針對台商台企在轉型升級中遇到的困難問題提供服務。省司法廳也制定了《關於律師參與台商台胞服務年活動實施方案》，促進涉台法律服務實現全覆蓋，目前有17個涉台律師法律服務顧問團，覆蓋全省9個設區市。

第三項增多，為落實居民同等待遇的案例增多，鍾志剛解釋，今年全省加大工作力度，率先推動台商台胞實現基本「同等待遇」，他並舉例，福建省衛計委優化台胞來閩執業管理服務，截止10月底，台灣醫師被認定具有大陸醫師資格374人，取得大陸醫師資格已在閩註冊台灣醫師325人，台灣醫師在閩短期執業210人，「福建省人社廳支持在閩工作台灣同胞參評福建各類榮譽稱號。今年有5名在閩台胞獲評為福建省勞動模範、2名在閩台灣青年獲得福建省青年五四獎章，1名在閩高校任教的台胞獲評福建省傑出人民教師。」

談到明年的規劃，鍾志剛強調，「今年一整年執行下來，我們知道了痛點在哪裡，為未來打下很好的基礎，所以明年，我們將在各項服務舉措方面，專注於落地落實，擴大影響面及深度廣度，可以用三個方面來說，一是推進升級版，在各項舉措上更進一步落實，集合台商台胞的建議來改進；二是加大台商台胞服務工作的協同力度，讓各個部門能夠一起合作，進一步推動『與台企同行N+1』；第三個就是增加優惠政策的宣傳力度，加大宣傳平台的建設，尤其是新媒體，還是台灣同胞愛用的新媒體，才能提供台商台胞更好的服務。」
 

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