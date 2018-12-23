豬的愛滋病毒！大陸「非洲豬瘟」爆不停達百例　傳到台灣恐讓經濟損失上千億

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟在大陸蔓延，目前全大陸豬瘟疫情數已達百例，大陸官方在19日通報的廣東珠海，為疫情首次進入珠江流域，由於位置鄰近港澳，讓香港民眾擔心，而離台灣較近的福建也爆出疫情，網路上甚至傳出病死豬堆疊在路邊的照片，引起台灣網友擔心豬瘟疫情恐會蔓延至台灣。

農委會為了防堵祭出重罰後至今已經查獲多起案例，強調若這樣的肉品進到國內，再被豬吃到，豬一定會發病，「這是非常嚴重的問題，危險性相當高」，非洲豬瘟入侵台灣，將重創畜牧產業，甚至造成食品業上下游的影響，初步預估台灣經濟至少損失1500億元至2000億元。

台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗認為，非洲豬瘟就像豬的愛滋病毒，「萬一非洲豬瘟入侵台灣，真的會動搖國本」。

▼根據「記錄中國 5.0」貼出的影片，大陸路邊有得了非洲豬瘟發病的病死豬。（圖／翻攝自紀錄中國5.0）

非洲豬瘟自今年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情燒不停，8月共有5起疫情傳出，分別為遼寧、河南、江蘇、浙江及安徽；黑龍江、內蒙古及吉林在9月首傳疫情後，天津、山西、雲南、湖南及貴州也在10月出現首起非洲豬瘟案例；距離台灣最近的福建莆田市則是在11月8日出現疫情。

大陸官方指出，廣東這起疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理，同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。