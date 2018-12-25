快訊／福建公車「遭持刀挾持」連環撞　釀5死21傷！

大陸中心／綜合報導

福建龍岩一輛公車25日遭歹徒持刀挾持，造成5死21傷。周邊一名店家表示，現場目前已封路，「我門口是撞了一輛的士（編按；計程車），三個摩托車，然後傷者的話有兩個（傷情）很重」。根據「新京報」報導，犯罪嫌疑人目前已被警方控制，詳情有待進一步調查。

根據央視報導，福建龍岩閩FY6998公車25日下午3時20分，遭到一名持刀歹徒挾持，沿途衝撞街道行人，目前已造成5人死亡（含1名民警）、21人受傷。當地黨委、政府正在全力組織傷患救助工作，歹徒已被公安機關控制，案件正在全力偵破中。詳細情況待後續報導。



新京報上傳的影片中可見，公車正面凹陷，玻璃幾乎全部碎裂，前方有許多機車、汽車殘骸，更有許多受害人倒在路中央，警察正在制伏一名男子。錄影的男子說道，「公交車裡面那個報復社會，好像」。

▲福建發生嚴重連環車禍。（圖／翻攝自新京報影片）

根據「新京報」報導，一男子在蓮東市場上了35路公車後，持刀對著一名女子揮砍，整車人迅速逃跑，司機匆忙之間鑰匙都沒拔，男子隨即開車從土樓坪公車站往人民醫院開，並一路撞向人群，導致多名路人慘死。

一位佳寶商場的店家表示，該公車撞向一輛轎車、一部計程車與3輛機車，「那輛汽車應該是和公車同向的，被撞到對面車道了。」他又說道，男子下車後手上拿著3把10多公分的尖刀，刀上有血跡，之後被趕到的民警制伏。



