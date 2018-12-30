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「台商台胞服務年」將滿一年　廈門「走最前列」取得四大成效

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▲台商台胞服務年,台港澳辦副主任鍾志剛。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門市台辦副主任謝永福日前在發佈會上介紹活動情況。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

福建省「台商台胞服務年」活動舉行將滿一年，廈門市台辦副主任謝永福日前表示，廈門市近一年來在四個方面取得積極成效，包括落實同等待遇政策、開展轉型升級服務、加強對台經貿合作、加大對台引才力度，「未來將全面落實台胞台企同等待遇，進一步推出同等待遇政策的升級版，持續深化『台商台胞服務年』活動。」

謝永福指出，廈門市早在1994年就頒布《廈門經濟特區台灣同胞投資保障條例》，為廣大台胞台來廈門投資、生活提供保障及服務，「廈門經濟特區因『台』而設，廈門市委、市政府歷來十分重視做好台商台胞服務工作。發揮廈門對台獨特優勢，在惠台政策上先行先試，在為台企發展和轉型升級服務上盡全力，把廈門打造為兩岸同胞融合的最溫馨家園。」

▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

謝永福介紹，廈門市在「台商台胞服務年」活動推出後，按照工作方案即要求，成立了深化台商台企服務六個專項工作小組，分別為支持轉型升級專項工作小組、對台經貿合作專項工作小組、創新金融服務專項工作小組、協助引才用工專項工作小組、自貿區對台先行先試專項工作小組及完善綜合服務專項工作小組等，透過專項工作小組的工作機制，增強工作的綜合性、協同性和靈活性，落實各級惠台政策，完善工作機制。

謝永福說，廈門市近一年來在四個方面取得積極成效，一是落實同等待遇政策，在國台辦惠台31條推出後，迅速貫徹落實，於4月10日率先推出《關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施》（廈門60條），並於9月18日推出實施細則，明確各項惠台措施的責任單位、聯繫電話、辦是流程等。

▲廈門海天集裝箱碼頭,龍門吊。（圖／記者蔡紹堅攝）

謝永福還說，惠台31條目前都已在廈門落實，「福建省66條」中也有65條已在廈門落地，「廈門60條」已全部落地，同時，推出《關於台灣技術士證書匹配規範的通知》《關於在廈就業台灣人才申報認定專業技術職務任職資格有關事項的通告》等一系列人才配套政策，鼓勵支持台灣人才在廈就業創業。

二是支援台企開展轉型升級服務及技術改造，謝永福提到，今年共有35家台企獲得6710.76萬元資金補貼，包括技術改造獎勵、增產用電獎勵、產業轉型升級資金、中小企業成長支持資金、市級專利資助等方方面面，「扶持台企創新發展，幫助台企申報高新技術企業、創新型企業，以及國家重點研發計畫專案、智慧製造試點示範專案、積體電路專項等。創新台企融資模式，採取直貸和轉貸兩種模式支援大中型台資企業和小微台資企業融資；鼓勵融資性擔保機構加大對台商台企融資支持力度，今年以來共為11家台資中小微企業提供融資擔保7600萬元；推動台企赴區域股權交易市場掛牌融資，目前已有230家台企在兩岸股權交易中心掛牌。」

▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

三是加強對台經貿合作，強化兩岸經貿對接交流，利用工博會、海峽論壇、兩岸企業家峰會等重大涉台活動期間積極開展產業對接。謝永福說明，積極推動兩岸經貿發展，在大陸率先向台灣企業開放電力建設施工市場，引進首家獲得大陸電力設施資質採認書的台灣獨資企業勇帥電氣公司；福建省首家台資獨資演藝經濟機構廈門市量能文化演藝經濟有限公司落戶廈門自貿片區；首家兩岸合資消費金融公司金美信消費金融公司正式開業；開展進口非特殊用途化妝品備案管理試點工作，為台企提供一站式的註冊備案服務。

謝永福也介紹了相關數據，1到10月全市新批台資項目657個，同比增長14.1%；合同使用台資11.3億美元；實際使用台資5億美元；廈台進出口貿易額330.7億元人民幣，同比增長2.6%；批准赴台投資項目3個，投資額6458萬美元。

▲第10屆海峽論壇6日於廈門開幕。（圖／記者蔡紹堅攝）

四是加大對台引才力度。謝永福一一舉例，實施台灣青年就業計畫，組織717家用人單位參與網上資料填報；根據台企用工需求針對性開展線下現場招聘活動，組織台企赴省外招聘。持續搞好兩岸人才對接，面向全市企、事業單位徵集選聘台灣人才，目前共評選出195名台灣特聘專家專才。舉辦第十三屆台灣專業人才對接會和第十屆海峽論壇台灣人才就業創業暨實習見習對接會，共推出5000個對台招聘崗位。

謝永富繼續列舉，首次推出台生暑期實習計畫，舉辦台灣人才就業創業暨實習見習政策說明會。提升完善兩岸青創基地建設，全市共有30多家兩岸青創基地，就業創業台胞超過3200人，其中國家級基地7家、省級基地10家，累計兌現扶持資金約5000多萬元。協助台企解決用工難題，組建產業企業服務中心，收集匯總重點台企崗位需求，目前已覆蓋2800多家重點台港澳企業。

謝永福強調，下一步，廈門市會進一步全面落實台胞台企同等待遇，先行先試、提升實效，並推出同等待遇政策的升級版；持續深化「台商台胞服務年」活動，著力「全面服務、全過程服務」，提升服務台胞台企水準，充分發揮6個專項工作小組的作用。

▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

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