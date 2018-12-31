「2018中國裝備井噴年」　環時列新九大武器空軍佔5項

▲殲-10B逆天炫技，展現眼鏡蛇機動。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

邁入新的一年倒數計時，中國官媒《環球時報》近日總回顧2018年共計9項國產新型武器裝備，以「又是一個井噴年」形容解放軍展示整體綜合實力。中國空軍專家傅前哨指出，此次評選的國產武器中空軍裝備就佔5種，在一定程度上與今年珠海航展所引起密切關注有關，這也是中國航空工業部門近年成就的集中展示。

電磁軌道炮搶先上艦

2018年年初，一組搭載神秘炮塔的072型玉亭級坦克登陸艦「海洋山號」照片在各大軍事論壇迅速流傳。有軍迷根據海洋山號的參數分析，其安裝在艦艏的巨大炮塔長有21米，這是全球第一次做到電磁炮系統上艦，即使只是用於測試目的，但對中國軍力來說，將是一場「改變遊戲規則」的發展。

據了解，解放軍已為055型導彈驅逐艦預留改裝潛力，一旦電磁炮系統成熟，「萬噸大驅」將會裝備這款具有劃時代意義的武器系統。

▼解放軍072型大型坦克登陸艦艦艏安裝一門白色的巨大炮塔，疑似為電磁炮樣機正式上艦測試。（圖／翻攝自大陸網站）

「東風-26」成軍

中國國防部新聞發言人吳謙4月26日正式宣布，「東風-26」彈道導彈經過試裝試用和作戰檢驗，具備整建制裝備部隊的條件，已正式進入火箭軍戰鬥序列。資料顯示，該型導彈在2015年的九三閱兵式上亮相，其長約14公尺、直徑為1.4公尺、發射重量為20噸，採用兩級固體燃料火箭發動機，可攜帶重量為1200至1800公斤的核彈頭或常規彈頭，同時具備投送3個分導式多彈頭的能力。

射程方面，東風-26使用了高能推進劑，讓最大射程達到5000公里，可以覆蓋美國在亞太地區的主要軍事基地，特別是關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）和阿普拉（Apra）海軍基地，也讓該型導彈還享有「關島快遞」的稱號。而東風-26的正式服役，意味著其能威脅美軍關島基地以及在附近海域活動的航母，進一步增強中國反介入能力。

轟-20轟炸機傳聞不斷

中國航空工業5月8日發布題為《大國起飛》的重磅宣傳片，片尾出現一款疑似新型遠程轟炸機的前向輪廓圖，外界猜測這可能就是傳聞已久的中國新型轟炸機轟-20。外界推測，轟-20最大航程可達1.2萬公里，可攜帶20噸的有效載荷。

環時也曾猜測，轟-20將會擁有隱身性和強大的打擊能力，在航程和作戰半徑有可能是轟-6K的2倍多，在整體戰力部分則會超越轟-6K的5倍以上。若推測屬實，這將會是從大陸起飛，能夠逼近北美發起攻擊的「唯一機型」。

▼神秘戰機疑似轟-20。（圖／翻攝自中國航空工業集團）

國產航母四度出海

備受關注的中國首艘國產航母於5月13日離開大連碼頭，開始第一次海試任務，隨後的8月26日、10月28日和12月27日，接連進行後續三次海試。該航母從設計到建造，皆由中國自主完成，並在遼寧艦使用的經驗基礎上進行多項優化，預估最快會在明年交付海軍，使解放軍將首度擁有雙航母編隊。

055型萬噸級驅逐艦海試

號稱亞洲最強戰艦的055型萬噸級驅逐艦首艦在8月24日出海試航，未來將扛起中國航母編隊「帶刀侍衛」重任。據消息顯示，該艦疑似已入列北海艦隊，成為坐鎮中國北方海域、保衛京畿海上門戶的新銳艦艇，並命名為「南昌艦」。055艦具備強大防空、反潛和對海作戰能力，入列後可為中國航母編隊提供遠程防空；裝載的對海導彈射程大，也可為航母編隊提供有效的對海防禦。

▲殲-10B推力矢量驗證機飛行表演。（圖／翻攝自俠客島）

矢量版殲-10B震撼全場

第12屆珠海航展開幕現場，一架殲-10B推力矢量驗證機接連上演「眼鏡蛇機動」、「落葉飄」等高難度過失速機動飛行動作，驚豔國際。中國航空工業副總經理楊偉表示，要實現過失速機動飛行，不僅要擁有帶推力矢量的發動機，同時飛機必須具有優良的大迎角氣動性能、良好的進發匹配特性以及獨特的飛行控制技術。

殲-20隱形戰機亮彈艙

不讓殲-10B專美於前，11月11日中國空軍節也就是珠海航展閉幕日當天，殲-20隱形戰鬥機在飛行表演中首次公開展示內部彈艙和武器配置，包含4枚霹靂-15（PL-15）中程空空導彈及側彈艙的2枚霹靂-10近程空空導彈。

外界估計，射程200公里的霹靂-15將成解放軍空軍未來的王牌殺手鐧，殲-20帶上它將讓該機中距空戰打擊範圍比F-22遠80公里，兩機交戰時殲-20選擇發射陣位將更加遊刃有餘。

▼珠海航展閉幕式殲-20亮彈艙。（圖／CFP）

無人機家族新成員頻現

2018年中國「翼龍」及「彩虹」兩大無人機家族不斷傳出好消息。11月舉行的珠海航展上，「彩虹-7」隱形無人機首次公開亮相，使中國成為全球少數幾個具有高空、高速、隱形特性的無人機研制能力的國家。該機具備很強的隱形與突防能力，可以在高危環境下執行火力壓制、電子戰和偵察行動。

緊接著12月23日，中國首款全複材多用途無人機「翼龍1-D」首飛成功。通過採用全複合材料結構、優化氣動布局、換裝大功率發動機等措施，該無人機在起飛重量、通信、內部裝載和外掛能力等方面都有大幅提升。據了解，目前第100架翼龍系列無人機已通過驗收，即將交付海外用戶，創下中國無人機出口的新紀錄。

運-20運輸機改加油機

由運-20運輸機改裝的空中加油機傳出已在12月初首飛成功，代表著中國軍隊將邁入革命性的進步。根據運-20最大起飛重量達220噸，最大載重量達70噸的數據推測，運油-20將模仿伊爾-78在貨艙內加裝2-3個可拆卸式儲油罐，總載油量將達到或超過100噸。

大陸知名軍評陳光文指出，運油-20應該可以搭載約70噸可供空中加油服務的油料，如此一來將滿足為6至8架次殲-11系列或殲-20戰機的空中加油需要。同時運油-20的首飛成功，幾乎能使中國所有可實施空中加油的機型都能為其服務，特別是殲-20，不但能繞飛台灣還能在中國南部海域巡邏。

▼中國軍事論壇傳出運油-20完成首飛照片，但其真實性仍待官方確認。（圖／翻攝自飛揚軍事）