86歲母親住豬圈…只因囉嗦吵到兒子媳婦睡覺

大陸中心／綜合報導

江蘇揚州市一名86歲的莫姓老人被兒子安排住在豬圈，平時睡覺的地方只有三平公尺，門也沒有，晚上就靠兩個板擋風。兒子一直到老人的娘家人找上門後，才把母親接回屋內，他解釋道，母親有點囉嗦打擾到他睡覺，安排在豬圈沒什麼不好，而且乾淨，「另外個房間沒整理出來，所以才將就了3天。」

據《看看新聞》報導，老人所住地方是廢棄豬圈，經由重新粉刷後前面成了廁所，後面約3平方公尺的空間就是睡覺的地方。莫老太目前由2個兒子輪流贍養，前兩天剛從老二家搬去老大家。

老人的侄子透露，在發現姑姑住到廢棄豬圈後，跑去找大兒子理論。結果，大兒子還振振有詞的表示，（廢棄豬圈）很好很乾淨，老人家歲數大了有點囉嗦，打擾他們睡覺，就把母親放到這個裡面。

莫老太的兄弟透露，「她曾經沒有地方住就跑到我那邊了，兒子和媳婦也不會來找。」

▲老人睡覺的地方連門都沒有。（圖／翻攝自看看新聞）

大兒子在母親娘家人找上門後，才將老人接回屋內，他還解釋道，是因為房間沒整理出來才這麼做的，「裡面都是稻子，沒有時間移到廢棄豬圈裡，母親也才住了3天。」大兒媳則委屈表示，是因為天天下雨沒有時間弄。

莫老太娘家人對這些解釋嗤之以鼻，要求大兒子承諾善待老人。侄子表示，「吃喝住這幾樣解決好就行了。」對此，大兒子表示，再也不會讓老人住到廢棄豬圈，「我拿頭向你保證。」

網友紛紛表示，「嫌老人吵，怎麼他們不住豬圈？同樣也可以聽不到啊，說什麼這個那個的，就是2個字不孝，老人老了嫌棄老人，說多了都是藉口」、「小時候真該把他扔豬圈體驗一下」。

