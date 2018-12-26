影／很刺激、好玩！　他拎走銀色行李箱「想體驗做壞事的感覺」

大陸中心／綜合報導

一名28歲唐姓男子25日在江蘇揚州站乘坐火車時，為了尋求刺激便在列車上拎走他人行李箱，事後稱「想體驗做一回壞事是什麼感覺」，並感到很後悔，全案已被採取刑事強制措施，進一步審理中。不少網友留言，「快去體驗下坐牢的刺激」、「潛意識裡就是想偷」。

據監控顯示，唐姓男子在進入列車時並無攜帶行李箱，列車到達鎮江南站時，他回到車廂連接處，後來拖著一只銀色行李箱快速離去。乘警支隊透過實名制訊息核驗了唐男的身分，他今年28歲，為揚州人，是江蘇省揚州市某公司中層管理人員。

▲他尋求刺激偷走行李箱。（圖／翻攝中新短視頻截圖，下同）

警方表示，唐男因前日飲酒過度腸胃不適多次前往廁所，又因為廁所旁就是大件物品行李架，他也注意到銀色的行李箱始終在那裡，便起了不好的念頭，認為自己平常也沒有幹過什麼壞事，想知道做一回壞事是什麼感覺。

談拎走別人的行李廂是什麼感受，唐男表示，「很刺激，很好玩」。他又提到，行李箱一直放在他（座車）的後車廂，直到前幾天才打開看了裡面的物品，「但沒有想到行李箱的主人報警，更想不到這麼快就被警察找到了」。

唐姓男子事後表示很後悔，自己並不缺錢，純屬頭腦一熱鑄成大錯，願意承擔法律後果。對此，網友表示，「奇葩XD」、「沒有最傻，只有更傻」、「這是怎麼當上高館的...」。