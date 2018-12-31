防疫漏洞？整箱活、死蟹直寄台灣　防檢局：不會傳非洲豬瘟

▲高雄貨運公司收到大陸寄來的一箱活蟹。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情在大陸嚴重擴散，現在傳出台灣貨運公司收到從江蘇省轉寄到高雄的活體活蟹，遭疑為何能順利通過海關，防檢局31日對此強調，活蟹、死蟹，都不會傳播非洲豬瘟。

民眾質疑公司收到一箱寄來自大陸江蘇省轉寄到高雄的貨物，運送過程流出不明液體，拆開檢查後發現，竟然是活生生的螃蟹，有幾隻則死亡，認為防疫出現漏洞，憂心豬肉製品也會用同樣方式進到台灣。

防檢局指出，活蟹和死蟹都不會傳播非洲豬瘟，也不是須要施檢疫的動物品目，因此輸入時是不用向防檢局申報檢疫。防檢局強調，檢疫目的是為防範國外重要畜禽動物傳染病藉由輸入動物或動物產品傳入國內，但活蟹（如大閘蟹）、死蟹（如冷凍、冷藏或熟的大閘蟹），因不會傳播重要的畜禽動物傳染病，也就沒有被列為應施檢疫的動物品目，關務署也不會通知防檢局。

防檢表示，雖然不用向防檢局申報檢疫，但由於該輸入的蟹類產品是供人食用，還是要符合衛生福利部食品藥物管理署的相關輸入檢驗規定。

▲防檢局表示，最快1月下旬前增設檢疫犬、快速入關設X光掃描等防疫配置。（圖／防檢局提供）

防檢局提到，12月18日起，豬瘟罰款提高到至少20萬元起，累計到30日違規案件，共137件，1月4日行政院將召開跨部會的非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議，到時會提議入關處增設檢疫犬、快速入關設X光掃描等配置，最快1月下旬開始運作。