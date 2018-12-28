老人夯網路廚藝課　傳遞正確健康飲食

文／時尚家居

網路世界已然和日常生活全面接軌，銀髮族逐漸成為網路世界大量攫取新知的潛力需求族群。已進入高齡社會的台灣，銀髮族引領的新知識學習浪潮，正在網路世界悄悄蔓延，如何吃得健康，更已成為最受銀髮族關注的議題。

由經濟部中小企業處社會創新實驗中心、超秦集團旗下品牌綠野農莊與教育廣播電台銀髮新視界節目共同合作的「銀髮輕鬆煮，健康樂活吃」網路直播課程，12月27日下午於社會創新實驗中心正式開播，經濟部中小企業處胡貝蒂副處長、超秦集團卓靖倫執行長、型男大主廚郭主義、臺北市立聯合醫院失智症中心劉建良醫師、陳芊穎營養師以及銀髮族代表呂美珠阿嬤共同剪綵後，40多位的現場學員將和名廚郭主義 (古錐師)面對面，學習簡單的健康料理，更可透過社創中心廚藝教室的360度錄影與直播系統，在 YouTube 頻道上隨選收視，傳遞正確的健康飲食觀念與實用的料理方法。

圖:超秦集團執行長卓靖倫(右三)、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂(左三)、主廚郭主義(右二)共同主持剪綵儀式。

行政院唐鳳政務委員以遠距預錄為銀髮族朋友致詞提到：「吃」，是所有生活需求的第一位，對年長的朋友來說，吃更是確保營養均衡、身體健康的重要途徑。而在臺灣的社會創新領域中，食農相關的社創組織與社會企業，一直佔據相當的數量，目前進駐社創中心的33家社創團隊中，就有6家屬於食農領域。在這些朋友的努力下，臺灣的在地食材以及料理方式，出現了許多更安心、更豐富的呈現方法。

超秦集團卓靖倫執行長指出：2018年我們開設了「綠野農莊-幸福家廚」的料理直播節目，意外發現上線學習料理的族群以銀髮族朋友居多，要透過網路廚藝教室，讓更多長輩知道：牙口不好也有權利吃到美味營養的好食物，縱然行動力不如年輕大廚，我們也能輕鬆為自己料理上菜。

經濟部中小企業處胡貝蒂副處長指出：我們的社會裡有很多的需要，是在現實中不好被解決的，但有了網路，就可以把解決問題的成功方案，傳遞給台灣各地有相同問題的族群，社會創新實驗中心肩負以關懷科技為社會各族群解決問題的使命，樂見業者為更美好生活的努力， 引薦各種成功的方案，透過網路直播傳遞給更多需要的人們。

吃得營養是健康活力的關鍵，將「銀髮輕鬆煮，健康樂活吃」的理念與操作方法，即時傳送給更多遠距的長者，在網路即時對話與實體課程結合下，帶領更多長者「一起學習，一起健康」，喚醒銀髮朋友們的美食記憶，增進老夫老妻的餐桌樂趣，一起健康有活力。

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