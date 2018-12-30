阿里山冬季高海拔優良茶　一品茶業拿下4大獎

▲▼阿里山冬茶受雨量影響，買氣相對熱絡。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

108年阿里山冬季高海拔優良茶30日上午舉行頒獎暨展售，縣長翁章梁親自頒發各組獎項。今年阿里山冬茶受到雨水及寒流影響，產量足足減少了3成，但品質絕不打折，阿里山農會主辦的冬茶大賽成績揭曉，梅山鄉一品茶業一口氣拿走青心烏龍組特等獎、頭等獎（二）、頭等獎及金萱組頭等獎等4項大獎，加上冬茶收成大減，買氣相對熱絡，青心烏龍和金萱得獎茶葉，才一個上午就幾乎被掃購一空。

他說，阿里山高山茶是嘉義縣非常重要、強勢的產業，在日本、中國及其他國家都有很高的評價和口碑，未來縣府將和農會再加強合作，將高山紅茶打入歐洲市場，為品牌農業寫下新頁。

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阿里山冬茶青心烏龍組和金萱組參賽點數各653點和407點（每點22台斤），合計23000台斤，淘汰率分別是41.5％和43.5％，評鑑結果青心烏龍組特等獎一品茶業，頭等一簡加進、頭等二一品茶業、頭等三新東興茶業，金萱組特等獎郁榮園公司、頭等一林吉園以茶會友公司林玟嘉、頭等二陳欣怡、頭等三茶田35號吳志靖。



翁章梁指出，高山茶評鑑對茶農和茶產業而言，非常重要，只要得獎，茶葉價格跟著水漲船高，茶農透過比賽可以交流及精進製茶技術，也能搜集評審和消費者的品味取向，全國出產高山茶的地區並不多，阿里山高山茶這支品牌一直都在雲端，名氣響叮噹。



翁章梁也走訪製茶業者攤位，聽取茶農反映產銷履歷標章、品牌行銷、通路和競爭等問題。翁章梁認為，茶葉屬於加工製品，移動性高，較無儲存問題，只要站穩品質腳步，一定能在市場打出一片天。