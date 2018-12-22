阿里山打造友善穆斯林旅遊區　推安心旅遊標章

▲▼ 阿里山區積極打造友善穆斯林旅遊 。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為推廣阿里山優質旅遊環境，與國際穆斯林觀光產業聯合發展協會共同合作，積極開發穆斯林旅遊市場。全國首創由政府直接輔導業者進行區域性旅遊資源整合與建構計畫，成功輔導18處場域，讓穆斯林遊客在阿里山當地旅遊時，有豐富的服務選擇。



另外，為了顧及穆斯林遊客購買伴手禮的需求，共7項阿里山農特產品取得清真認證，未來在臺灣的穆斯林族群能輕鬆遊阿里山，選購優質的農特產品，也為未來進入國際穆斯林旅遊市場打下基礎。



處長馬惠達表示，阿里山的自然環境絕無僅有，是臺灣珍貴的寶藏，穆斯林友善服務店家經過訓練與輔導後，對於穆斯林遊客需求都有充分認知。今年12月，除了邀請馬來西亞大型組團社共5間旅行社來臺踩線，同時臺灣區穆斯林意見領袖也參與了踩線團，取得了寶貴的回饋，將有助提升現有服務內容與遊程規劃。阿里山管理處規劃在2019年參與吉隆坡旅展，正式針對穆斯林旅遊市場發出邀請，邀請全球穆斯林遊客來體驗阿里山自然美好的環境與優質的旅遊服務品質。

大阿里山地區穆斯林友善業者有，住宿業雅琇山莊、阿漢的家、山水清暉、漫步雲端民宿、生力農場民宿以及湘庭觀景民宿;同時，當中阿里山賓館更取得穆斯林友善旅館4星認證，另有牛埔仔愛情圖書館、飲山茶館、微笑茶館、山水清暉民宿、阿里山閣餐廳、山坡咖啡、后咖啡、雲境山城、嘉義縣梅山鄉農會、林園製茶都取得穆斯林安心旅遊標章。