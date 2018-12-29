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騎車下山過彎自撞山壁　拖鞋男送醫急救不治

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▲▼曾男騎車經過泰林路三段不慎自撞山壁，送醫後不治身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲曾男騎車經過泰林路三段不慎自撞山壁，送醫後不治身亡。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市林口區泰林路三段接近中山路一處下坡彎道，28日晚間11時許，發生一起機車的死亡車禍。一名31歲的曾姓男子，騎車行經泰林路三段該處彎道時，疑似車速過快撞上山壁，摔車後倒在地上，機車碎片四散，曾男穿的白色拖鞋也落在不同地方，民眾路過發現後報警，警消到場趕緊將他送醫急救，但經急救後仍宣告不治。

警方調查，曾男騎乘機車從林口家中往泰山方向，行經泰林路三段一處下坡彎道時，疑似車速過快，且光線昏暗，曾男就這樣直直撞上山壁後摔車，機車車頭全毀，機車零件散落一地，曾男也當場失去生命跡象。路過民眾發現後報警，警消將曾男送醫後，才由曾男手機找到曾男父親電話，由醫院護理師通知曾男父親到醫院確認身分。

曾男的父親接到醫院通知後，趕到醫院才得知曾男已經往生，隨後又跟著交警到車禍現場查看。曾男父親向記者表示，家住附近的仁愛路，28日晚間他剛工作完，回家在洗澡，不知兒子騎車出門，等到洗完澡接到醫院護理師的電話，才知道兒子發生車禍，趕到醫院時，曾男已不幸過世。

警方表示，目前懷疑曾男是自撞山壁後摔車，到院後不幸身亡，經抽血酒測，初步排除曾男有酒駕嫌移，詳細車禍發生原因，警方認為還要再進一步調閱附近路口的監視器畫面才能釐清。

▲▼曾男騎車經過泰林路三段不慎自撞山壁，送醫後不治身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼機車碎片散落一地。（圖／記者趙永博攝）

▲▼曾男騎車經過泰林路三段不慎自撞山壁，送醫後不治身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼曾男騎車經過泰林路三段不慎自撞山壁，送醫後不治身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲曾男父親與轄區交警到場查看車禍現場。（圖／記者趙永博攝）

▲▼曾男騎車經過泰林路三段不慎自撞山壁，送醫後不治身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼車禍現場為一個下坡處的彎道。（圖／記者趙永博攝）

▲▼曾男騎車經過泰林路三段不慎自撞山壁，送醫後不治身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲▼曾男騎車經過泰林路三段不慎自撞山壁，送醫後不治身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲地上還留有曾男的血跡及拖鞋。（圖／記者趙永博攝）

▲▼曾男騎車經過泰林路三段不慎自撞山壁，送醫後不治身亡。（圖／記者趙永博攝）

▲疑似機車所造成的撞擊點，山壁土牆上多了一個大洞。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：車禍,泰林路三段,山壁,下坡,機車,自撞,死亡

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