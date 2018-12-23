不只番茄沾醬油！　南部人曝「超在地草莓吃法」

▲草莓季又到啦！（圖／農委會提供）

網搜小組／綜合報導

一想到冬天的水果，許多人腦中就會浮現草莓的畫面。今年草莓季也已經有10幾家草莓園開放遊客開採，除了做成各式甜點，其實單吃新鮮草莓就很過癮；有網友就曾透露台灣南北草莓吃法的不同之處，讓網友都驚呼「長知識了」！

有網友在臉書詢問「想問各位廢友，高雄真的買草莓送糖粉嗎？？草莓沾糖粉這樣吃嗎？」她表示自己從小都吃沾煉乳、巧克力、蜂蜜之類的，從沒聽過沾糖粉的吃法。對此，南部人現身表示「是真的，草莓沾糖粉才是王道」，「我小時候吃就是沾糖粉...長大後才知道有沾煉乳、巧克力其他吃法」、「我媽菜市場買回來就有糖粉包啊」、「咦不是本來就沾糖粉嗎？（高雄人路過）」。

北部網友則表示太驚奇，「台北買草莓，不附糖粉」、「夜市是賣草莓+煉乳啊～又沒看過加糖粉的」、「我的童年是沾豐年果糖」。

▲ 新鮮草莓酸酸甜甜，你喜歡哪種吃法呢？（圖／記者曹悅華攝）

「自然派」鄉民則建議原味直接吃就好，「不是直接吃嗎？從小到大都是洗乾淨直接吃」、「吃原味最好，草莓那麼貴當然要吃原味」、「當令草莓比較甜，當然就不需要另外沾醬」、「牛奶草莓本身就超香，而且不酸，我都直接吃原味」。

其實除了直接吃或沾醬，還有許多簡單方法升級草莓的吃法。本站曾報導過《煉乳OUT！5種草莓「究極吃法」 網友：少女心噴發爆炸！》，裡面就整理出5種草莓吃法，不僅創意有變化，製作步驟也容易上手，趁著天氣轉涼，不妨買些草莓嘗試看看！

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