▲ 屏東菜農愛玩槍，私自改槍被逮辯稱「純收藏」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

屏東縣一名林姓男子務農之餘，平日喜歡收藏及把玩槍枝，不時還與槍友人討論如何改造槍枝。林男為了圓擁槍夢，他著手購買槍枝零件，改組成槍枝。基隆市警察局刑警大隊偵三隊日前獲報，共組專案小組，持票搜索林男住處，查獲改造手槍1把、子彈、槍枝零件及改槍工具，全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。

警方調查，務農林姓男子（39歲），無前科紀錄。他務農之餘就宅在家中把玩手槍，從入門款的空氣槍一直進階到瓦斯槍，近期因見槍友改造槍枝威力強大，為了想圓夢擁有真正的手槍，林男近日便四處打探、向友人及網路學習改槍的技巧，並購買槍枝零件、改槍工具，自行改造、組裝。

基市刑警大隊偵三隊接獲線報，會同高雄市政府警察局三民第一分局、刑事局電偵大隊第三隊共組專案小組，26日前持票前往林男住處搜索，警方一進林男住處發現桌面上擺滿槍枝零件，當場查獲改造手槍1把、子彈、槍枝零件及改槍工具。

林嫌到案辯稱，持有槍枝是「純收藏」，不知改槍是違法的。全案警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例案移送屏東地方檢察署偵辦。警方呼籲，未經許可製造、改造、持有、寄藏管制槍枝及子彈都屬於違法情事；持有具有殺傷力的空氣槍、瓦斯槍也恐涉及違反槍砲彈藥刀械管制條例、社會秩序維護法，呼籲民眾勿以身試法。