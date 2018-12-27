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加拿大人走私毒品將在大連二審　公布數量「會嚇你一跳」

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▲▼開庭公告。（圖／翻攝遼寧省高級人民法院截圖）

▲開庭公告。（圖／翻攝遼寧省高級人民法院截圖）

大陸中心／綜合報導

加拿大日前應美方要求逮捕華為財務長孟晚舟，引發中國強烈抗議。遼寧省高級人民法院26日發布消息稱，法院將於29日審理毒品走私案嫌犯加拿大公民羅伯特•勞埃德•謝倫伯格（ROBERT LLOYD SCHELLENBERG）。此案可能進一步考驗中加的關係。

據人民法院網站消息表示，本院刑事審判第二庭定於2018年12月29日下午14時，在大連市中級人民法院第六法庭公開開庭，審理上訴人羅伯特•勞埃德•謝倫伯格（ROBERT LLOYD SCHELLENBERG）犯走私毒品罪上訴一案。

▲▼加拿大公民在大連走私毒品案。（圖／翻攝大連天健網截圖）

▲加拿大公民在大連走私毒品案。（圖／翻攝大連天健網截圖）

大連天健網報導，羅伯特又是一名加拿大人，他走私的毒品數量「公布出來會嚇你一跳」。另外，官媒《環球時報》也已證實羅伯特為加拿大公民。

中國在2009年曾處決一名走私海洛因的英國人，英國當局強烈不滿，認為中方缺乏任何心理健康評估，英國首相對處決也表示「震驚」和「失望」。

▼加拿大,中國。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加拿大,中國。（圖／達志影像／美聯社）

加拿大日前應美國要求下，逮捕在溫哥華轉機的華為財務長孟晚舟；中國在不久後以涉嫌危害國家安全為由，逮捕2名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和史派佛（Michael Spavor）。除了這2人之外，外交部20日也證實，第三名加拿大公民莎拉麥克佛（Sarah McIver）因涉及非法就業遭到拘留。

▲▼康明凱與史派佛都在北京遭到拘捕。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

▲▼康明凱與史派佛都在北京遭到拘捕。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

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關鍵字：加拿大,中國,毒品,走私,開庭

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