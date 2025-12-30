引爆就能殺傷氣墊船　油桶注入燃料交錯淡水河面

軍聞社／記者王進福新北30日電

因應「中共針對性軍演」，第三作戰區53工兵群今日在新北地區實施河道阻絕設置演練，模擬戰備提升情境下，迅速完成河道阻絕部署，驗證工兵部隊即時應處能力。

第三作戰區表示，本次演練工兵部隊工兵營及浮橋連投入河道阻絕設置作業，運用M3浮門橋車與偵察突擊舟等裝備，於河道要點進行多層次阻絕配置，藉以遲滯、阻斷敵軍可能利用河道遂行之作戰行動。

第三作戰區指出，河道阻絕設置以油桶爆破與浮動平臺裝載為主，透過浮門橋車完成阻絕設施吊掛與定位，並由偵察突擊舟負責後續解構與支援任務；演練過程中，岸邊指揮人員與水上作業人員全程保持通聯，掌握阻絕位置與間距，確保阻絕設施設置效果。

第三作戰區進一步表示，油桶內均注入一定容量燃料，並依縱向、橫向錯縱配置，以發揮有效爆破半徑，針對敵氣墊艇形成殺傷效能；浮動平臺除運用遙控引爆機制外，亦結合地雷觸發設計，當敵方裝備接觸後即能引爆炸藥，確保在不同作戰情境下均能遂行任務。

第三作戰區補充，河道阻絕設置須同時考量潮汐漲退與水深變化，演練中特別依河道潮差特性調整阻絕位置與錨繫留長度，確保設施穩定。透過實地操演，持續精進部隊專業與實務經驗，展現國軍即時應對威脅、確保國家安全的決心。