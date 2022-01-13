台灣F-16為何沒裝「防撞系統」　訊號整合大工程成卡關原因

▲墜海的「編號6650」F-16戰機，各界將原因歸咎在沒有加裝「防撞系統」。（圖／翻攝國防部臉書）

記者林彥臣／綜合報導

上尉飛官陳奕所駕駛的F-16V墜海，引發各界檢討為什麼台灣的F-16沒有加裝「防撞系統」（Automatic Integrated Collision Avoidance System ，Auto ICAS）。對此就有專家分析，加裝防撞系統並不是想像中的那麼簡單，還要先完成訊號整合的大工程，才是台灣F-16尚未完成加裝的原因。

根據軍事媒體「戰略風格」報導指出， Auto ICAS藉由AI解算飛行軌跡，再利用機載雷達及空戰即時顯示莢艙（ACMI POD）感測具威脅的飛行器，利用飛機軌跡改正預測解算法（ARTP）持續計算，以確定兩者間保持一定的位置、距離及飛行軌跡。

若判斷可能相互衝突，會從至少 9 種避免碰撞的運動方向，選擇最佳向量脫離碰撞航線，避免空中碰撞，美國空軍研究，可減少將近 75%因「人為因素」所造成之F-16飛安事件。

▲美軍研究加裝防撞系統，可減少將近75%因「人為因素」所造成之F-16飛安事件。（圖／路透社）



「戰略風格」報導指出，遺憾的是，我國的F-16V戰機改裝案中，有採購此裝備，但因美方還在整合測試中，因此尚未加裝。

中華民國空軍F-16V戰機（升級版）加裝Auto GCAS，是改裝案中追加的項目，根據美國國防部 (DoD) 2021年4 月 26 日的公告，洛克希德馬丁公司獲得 1.38 億美元的「和平鳳凰崛起 2」(Peace Phoenix Rising 2，PPR2) 計劃的追加合約，內容包含為台灣的F-16V戰機開發與安裝Auto GCAS、先進的敵我識別 (IFF) 系統、與發射AGM-88 高速反輻射導彈（HARM）能力，合約預計於 2022 年 9 月完成。

為何需要重新開發？主要難度在於，Auto GCAS過去從未安裝在改裝版F-16V的前身，即Block 20上，因為機上的線傳飛控系統仍然沿用F-16A的類比系統，而非F-16C的數位控制，所以整合Auto GCAS的難度較高，技術上來說，應該是將升級版F-16V的飛控系統全面數位化，才有可能裝Auto GCAS，工程量非常大。

▲台灣的F-16需要先完成訊號整合的大工程，成為防撞系統卡關的問題。（圖／記者林敬旻攝）



根據中央社報導，空軍督察長柳惠千指出，已向美國採購自動防撞地系統（AGCAS），但F-16V目前仍在性能提升中，必須在美國進行整合測試，所以尚未加裝在F-16V。

這套系統最主要功用是在不預期、疏忽情況下發揮作用，如果執行低空科目仍需調整高度設定，避免干擾飛行員低空科目操作；F-16V當天的科目是低空炸射，即使是防撞系統有作動，只要設定得宜，都不會影響到飛行員操作。

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