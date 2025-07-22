渦扇-10發展趕不上戰機建造　70架殲-15T仍用俄製發動機　

▲瀋飛曝光艦載機殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

軍武中心／綜合報導

配套福建艦航母的問世，《央視》日前公開殲-15T艦載機生產線顯示該機已進入大批量交付階段。但有大陸網友發現，總產量已突破70架的殲-15T仍在使用自俄羅斯引進的AL-31F3發動機，曝光大陸國產艦載版渦扇-10發動機似乎尚未成熟，還未能趕上大批戰機的建造進度。

殲-15T是解放軍為第三艘航母福建艦所打造的彈射版艦載機，據了解目前殲-15系列戰機，只有一架殲-15T原型機和一架殲-15S雙座機上被發現裝配有國產FWS-10H發動機，其餘的所有機型都還在使用俄式發動機，也就是大約10年前從俄羅斯進口的AL31F3海軍型發動機。

資料顯示，AL-31F3發動機是在AL-31F基礎上發展而來，主要用於裝備蘇-33艦載戰鬥機。考慮到工作環境不同於陸基型號，AL-31F3在設計中選用抗腐蝕的新材料及防腐塗層，可滿足長期高溫、鹽霧等惡劣條件下運行，總壽命可達1000小時。

▲中國官方釋出遼寧艦西太演訓照片，可看見多架殲-15T排放甲板上，及1架正從艦艏起飛的殲-15T。（圖／翻攝自中國軍號）

大陸軍事作家「科羅廖夫」指出，中國約引進200台的AL-31F3發動機，庫存量大加上整體出色的表現，其實不難理解殲-15T至今還會使用該款發動機。至於中國自製的艦載版渦扇-10發動機遲遲沒有露面，與海軍型適應海上惡劣環境的成熟度有關，明顯艦載機對發動機適配性問題的要求，要比陸基發動機嚴格許多。

文章進一步指出，要想讓一型發動機從陸基順利轉向海基，首先在研製階段需從海洋作戰適配性、海洋環境適配性、艦載使用適配性三方面貫徹落實。海洋作戰適配性是指發動機應滿足艦載戰鬥機履行實施各類作戰任務的基本要求，海洋環境適配性則是指發動機應滿足複雜海洋環境條件下的使用要求，如腐蝕防護能力、高溫環境性能保持能力等。至於艦機使用適配性是指發動機應滿足艦載機艦面使用，並保證設計功能性能指標的使用要求。

根據中國進口大約200台AL-31F3海軍型發動機的規模推算，剔除十幾年使用和壽命消耗，以及備用航發的更換，這些俄製發動機足夠用於100多架殲-15系列艦載機。評論也透露，艦載版渦扇-10曾在3年前就已被發現裝配於殲-15試飛，目前進入驗證考核階段末期，隨著現有的俄製AL-31F3型發動機壽命到期和陸續使用完畢，距離大陸自製國產心臟大規模運用在殲-15T上已為時不遠。

▼空警-600和2架殲-15T進行飛行訓練。（圖／翻攝自大陸網站）