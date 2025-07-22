　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

渦扇-10發展趕不上戰機建造　70架殲-15T仍用俄製發動機　

▲▼瀋飛曝光艦載機殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

▲瀋飛曝光艦載機殲-15T的細節。（圖／翻攝自央視新聞）

軍武中心／綜合報導

配套福建艦航母的問世，《央視》日前公開殲-15T艦載機生產線顯示該機已進入大批量交付階段。但有大陸網友發現，總產量已突破70架的殲-15T仍在使用自俄羅斯引進的AL-31F3發動機，曝光大陸國產艦載版渦扇-10發動機似乎尚未成熟，還未能趕上大批戰機的建造進度。

殲-15T是解放軍為第三艘航母福建艦所打造的彈射版艦載機，據了解目前殲-15系列戰機，只有一架殲-15T原型機和一架殲-15S雙座機上被發現裝配有國產FWS-10H發動機，其餘的所有機型都還在使用俄式發動機，也就是大約10年前從俄羅斯進口的AL31F3海軍型發動機。

資料顯示，AL-31F3發動機是在AL-31F基礎上發展而來，主要用於裝備蘇-33艦載戰鬥機。考慮到工作環境不同於陸基型號，AL-31F3在設計中選用抗腐蝕的新材料及防腐塗層，可滿足長期高溫、鹽霧等惡劣條件下運行，總壽命可達1000小時。

▲▼中國官方釋出遼寧艦西太演訓照片，可看見多架殲-15T排放甲板上，及1架正從艦艏起飛的殲-15T。（圖／翻攝自中國軍號）

▲中國官方釋出遼寧艦西太演訓照片，可看見多架殲-15T排放甲板上，及1架正從艦艏起飛的殲-15T。（圖／翻攝自中國軍號）

大陸軍事作家「科羅廖夫」指出，中國約引進200台的AL-31F3發動機，庫存量大加上整體出色的表現，其實不難理解殲-15T至今還會使用該款發動機。至於中國自製的艦載版渦扇-10發動機遲遲沒有露面，與海軍型適應海上惡劣環境的成熟度有關，明顯艦載機對發動機適配性問題的要求，要比陸基發動機嚴格許多。

文章進一步指出，要想讓一型發動機從陸基順利轉向海基，首先在研製階段需從海洋作戰適配性、海洋環境適配性、艦載使用適配性三方面貫徹落實。海洋作戰適配性是指發動機應滿足艦載戰鬥機履行實施各類作戰任務的基本要求，海洋環境適配性則是指發動機應滿足複雜海洋環境條件下的使用要求，如腐蝕防護能力、高溫環境性能保持能力等。至於艦機使用適配性是指發動機應滿足艦載機艦面使用，並保證設計功能性能指標的使用要求。

根據中國進口大約200台AL-31F3海軍型發動機的規模推算，剔除十幾年使用和壽命消耗，以及備用航發的更換，這些俄製發動機足夠用於100多架殲-15系列艦載機。評論也透露，艦載版渦扇-10曾在3年前就已被發現裝配於殲-15試飛，目前進入驗證考核階段末期，隨著現有的俄製AL-31F3型發動機壽命到期和陸續使用完畢，距離大陸自製國產心臟大規模運用在殲-15T上已為時不遠。

▼空警-600和2架殲-15T進行飛行訓練。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼大陸軍迷在華北上空捕捉到空警-600和2架殲-15T進行飛行訓練，疑似為9月3日閱兵式熱身。（圖／翻攝自大陸網站）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國一深夜嚴重車禍！1人遭「8車輾過」慘死
快訊／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯
LINE「16款免費貼圖」限時下載
國光女神穿高衩泳裝錄影！　「胸前挖大洞」辣爆
台灣關稅是多少？　黃士修：低於25%就要擔心又被出賣了什麼
《讀者文摘》中文版停刊　60年老牌雜誌吹熄燈號
20歲陸男「強姦大嫂」被關9年　他出獄後報復…殺害見義勇為鄰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

渦扇-10發展趕不上戰機建造　70架殲-15T仍用俄製發動機　

國防科研長新芽！　53位學子參加理工學院國科營

F-104戰機重現風采　桃園航空城博物館7/24試營運

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

渦扇-10發展趕不上戰機建造　70架殲-15T仍用俄製發動機　

國防科研長新芽！　53位學子參加理工學院國科營

F-104戰機重現風采　桃園航空城博物館7/24試營運

快訊／國道一號深夜嚴重車禍！1人遭「8車輾過」慘死

統神加入SWAG願喇舌陳沂　釣出本人：這是在懲罰我嗎？

中華男籃林秉聖、圖齊現身指導　芬園鄉公益籃球訓練營登場

快訊／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯　她笑：好可愛

﻿日本向右轉？　石破茂首相之路更加艱困

英雙層巴士硬過限高橋「車頂瞬間削平」20傷　恐怖影片曝光

HYBE前員工「事先得知BTS暫停活動」賣股避損　遭判緩刑加百萬罰金

林智平11局「賭博跑壘」有預判　休息復出後火燙連5場安打

美國通用汽車申請「爛路預警系統專利」！結合自動駕駛還能提前避開

神準！「湯包」湯智鈞　世大運反曲弓排名賽高居第3位

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

軍武熱門新聞

桃園航空城博物館7/24試營運　F-104戰機重現風采

殲-15T已造70架仍用俄製發動機

歷史分水嶺！486先生揭美軍駐台內幕

陸新火箭彈部署泉州火力覆蓋全台

大陸「新天鷹」隱身無人機首飛！

大陸亞軌道運輸新技術　未來1hr可達全球各地

53位學子參加理工學院國科營

世界上最頂級的空降戰車

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

　M60A3戰車苗栗演練「縱深防禦作戰」

變種石墨炸彈一擊癱瘓3000坪電網

陸戰99旅搭配憲兵守備關渡平原

瀋飛新廠房曝光拚年產百架殲-35

中國從渚碧礁4次警告菲防長登島

更多熱門

相關新聞

美眾院通過台灣衝突法案　鎖定中共高層帳戶

美眾院通過台灣衝突法案　鎖定中共高層帳戶

美國聯邦眾議院於當地時間21日，以口頭表決、無人反對的方式通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act），內容要求美國政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高層在美國的資產與金融帳戶，藉此對北京形成威懾。

以軍再展開地面行動　坦克首度進入加薩中部

以軍再展開地面行動　坦克首度進入加薩中部

共軍「三三制」步兵戰法升級 「機器狗＋無人機」配合單兵作戰

共軍「三三制」步兵戰法升級 「機器狗＋無人機」配合單兵作戰

援助站再開火　以軍「無差別掃射」釀32死

援助站再開火　以軍「無差別掃射」釀32死

日政府警告日商　若陸攻台「撤離靠自己」

日政府警告日商　若陸攻台「撤離靠自己」

關鍵字：

殲15T渦扇-10艦載機發動機福建艦大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

可能有雙颱！　最新預測曝

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

新北家具工廠爆停業！內部訊息曝光

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面