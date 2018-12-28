「火控雷達照射事件」影片曝光　日本打臉南韓「海象惡劣」說法

▲日本公布了與南韓軍艦對話的影片。（圖／翻攝自防衛省youtube）



記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊P-1反潛巡邏機20日在日本海（南韓稱東海）能登半島海域執行海上警戒任務，遭到南韓海軍「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦火控雷達的照射。南韓方面始終否認，但日本方面現在提出最新的證據，把當時的對話影片曝光打臉南韓包括海象惡劣的種種說法。

根據日本時報（Japantimes）報導，防衛大臣岩屋毅表示，儘管南韓始終否認日本的指控，但是一段13分鐘的影片證明了P-1反潛巡邏機確實被南韓驅逐艦的火控雷達鎖定。

▲P-1反潛巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）



岩屋毅說，「我猜測外界會有些說法認為自衛隊的表現不恰當，但公布這段影片是要證明，自衛隊完全是依照國際法行事」。岩屋毅的說法，是反駁P-1反潛巡邏機低空從南韓軍艦上空飛過的說法。

南韓之前聲稱，事件發生的原因是收到北韓船隻漂流遇難的情資，當天海象惡劣，才把艦上的雷達全部打開，火控雷達正在360度旋轉，發出的訊號被正好在附近的P-1巡邏機偵測到，並非日方認為的火控雷達直接照射P-1反潛巡邏機。

▲「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦。（圖／取自維基百科）



但是公布的影片卻先打臉了南韓所謂「海象惡劣」的說法。岩屋毅強調，「這段影片顯示的天氣狀況，明顯證明當天的天氣狀況，用目視就可以確認船隻的位置」。岩屋毅對於首爾方面聲稱的海象惡劣才需要雷達全開，抱持強烈懷疑的態度。

岩屋毅還批評，南韓方面沒有道歉還要求日本方面不要計較，理由是「兩國是極為重要的安全聯盟夥伴」。

岩屋毅說，「如果這件事立場對調，我們繪對這起事件進行徹底的調查，一旦發現真的是我們錯了，並懲處相關人員以負起責任，並對當事國道歉。」

南韓國防部則回應，影片中只能看到P-1反潛巡邏機機組員的談話內容，只是一面之詞，不能當作被雷達鎖定的說法。

被戰艦開火控雷達照射的嚴重性，幾乎形同是「開戰預告」，表示已經成為艦上武器的瞄準目標，只要一個按鈕，就會立刻開火，也因此日方才會有如此強烈的反應。