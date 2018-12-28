　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「火控雷達照射事件」影片曝光　日本打臉南韓「海象惡劣」說法

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼日本公布了與南韓軍艦對話的影片。（圖／翻攝自防衛省youtube）

▲日本公布了與南韓軍艦對話的影片。（圖／翻攝自防衛省youtube）

記者林彥臣／綜合報導

日本海上自衛隊P-1反潛巡邏機20日在日本海（南韓稱東海）能登半島海域執行海上警戒任務，遭到南韓海軍「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦火控雷達的照射。南韓方面始終否認，但日本方面現在提出最新的證據，把當時的對話影片曝光打臉南韓包括海象惡劣的種種說法。

根據日本時報（Japantimes）報導，防衛大臣岩屋毅表示，儘管南韓始終否認日本的指控，但是一段13分鐘的影片證明了P-1反潛巡邏機確實被南韓驅逐艦的火控雷達鎖定。

▲▼P-1海上巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）

▲P-1反潛巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）

岩屋毅說，「我猜測外界會有些說法認為自衛隊的表現不恰當，但公布這段影片是要證明，自衛隊完全是依照國際法行事」。岩屋毅的說法，是反駁P-1反潛巡邏機低空從南韓軍艦上空飛過的說法。

南韓之前聲稱，事件發生的原因是收到北韓船隻漂流遇難的情資，當天海象惡劣，才把艦上的雷達全部打開，火控雷達正在360度旋轉，發出的訊號被正好在附近的P-1巡邏機偵測到，並非日方認為的火控雷達直接照射P-1反潛巡邏機。

▲▼「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦。（圖／取自維基百科）

▲「廣開土大王級」（KDX-1）驅逐艦。（圖／取自維基百科）

但是公布的影片卻先打臉了南韓所謂「海象惡劣」的說法。岩屋毅強調，「這段影片顯示的天氣狀況，明顯證明當天的天氣狀況，用目視就可以確認船隻的位置」。岩屋毅對於首爾方面聲稱的海象惡劣才需要雷達全開，抱持強烈懷疑的態度。

岩屋毅還批評，南韓方面沒有道歉還要求日本方面不要計較，理由是「兩國是極為重要的安全聯盟夥伴」。

岩屋毅說，「如果這件事立場對調，我們繪對這起事件進行徹底的調查，一旦發現真的是我們錯了，並懲處相關人員以負起責任，並對當事國道歉。」

南韓國防部則回應，影片中只能看到P-1反潛巡邏機機組員的談話內容，只是一面之詞，不能當作被雷達鎖定的說法。

被戰艦開火控雷達照射的嚴重性，幾乎形同是「開戰預告」，表示已經成為艦上武器的瞄準目標，只要一個按鈕，就會立刻開火，也因此日方才會有如此強烈的反應。

ET快訊
劉德華台上落淚！當眾「90度彎腰道歉」畫面逼哭粉
快訊／劉德華開唱突喊卡！「醫生說不能唱了」下台退票

關鍵字：廣開土大王級,P-1巡邏機,P1巡邏機,岩屋毅,火控雷達,日韓要聞,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

越南捕獲天菜女神！老司機「5天4夜極樂之旅」曝光：難收心　網推爆揪團

影／馬尾正妹秀「福如東海」英文　網看4單字全歪樓

往回跑更近！屏東「負能量路跑」關卡全曝光　站長大絕誘惑…跑友秒噴笑

IG深夜突更新！改成詭異「左右滑」　全球網友氣壞嗆爆

影／打開漢堡驚見「密集白膿皰」！網友全嚇傻：咬5口了…行家秒解答

特休請太多領不到年終　他氣炸「6證據檢舉」打爆臉...老闆給錢求饒了！

影／史上最「負能量」馬拉松！加油標語嘴爆　跑者：沒看過這麼嗆的...

台酒酒香拌麵出包　全面下架、回收逾萬袋泡麵

快訊／大轉彎！春水堂尿尿男童媽「836字道歉」　2點還原真相：小孩是無辜的

太忙忘記匯款樂捐　她收到「催款簡訊」：感覺有點差...

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

林依晨新戲曝光！隔5年再拍古裝　 男主角是《微微一笑》的他

「火控雷達照射事件」影片曝光　日本打臉南韓「海象惡劣」說法

15式輕型坦克已列裝解放軍　可輕易擊穿T-72坦克裝甲

解放軍成功追蹤「F-22隱形戰鬥機」　美軍：看到還是打不到

加拿大中將稱解放軍干擾飛行　陸國防部：他們不遠萬里到這要幹嘛？

訓練用魚雷漂到越南外海　陸國防部：對方積極表示會盡快歸還

犯錯下屬「只能吃麵包配水」…美軍明年廢除過時懲戒措施

陸運-9東海走V字疑偵查薩德　日韓戰機接連跟蹤

新任常務次長：三軍官兵戮力戰訓　扮演國家安全守護者

親歷父親血癌離世悲痛　空軍上尉殷銘澤捐髓救人

帶著敵情練兵　嚴德發：實兵演訓檢驗濱海決勝、灘岸殲敵

正妹主持人IG曬婚紗照爆喜訊！　網狂賀留言蓋大樓…真相傻了

麥莉晉升火辣人妻！靠一招「拜日式」2個月狠甩15公斤

東京二丁目同志趴場解密！GoGo舞者Sasuke私生活曝光：我很幸福

容祖兒在信箱發現新歌！　原來是她所寫..巧合緣分太剛好

同時交10女友！米蟲男曝「成功率95％」原因　被警抓還邊收示愛簡訊

威廉凱特的聖誕派對超暖心！只邀請「他們」沒有王室成員

呂學翰「好人緣」PK他的人一整排　乖乖聽老蕭話選她對決

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光…秒懂牠有多兇暴

劉德華台上落淚！　當眾「90度彎腰道歉」畫面逼哭粉

男突墜月台滅頂！「縫隙只剩一隻手」…好友狂抓30秒驚人救援

軍武熱門新聞

美媒：蘇57機動性高，殲20隱..

解放軍成功追蹤F-22　美軍：..

學生造4:1擬真縮小「白雪遼寧..

志願役注意！這12單位得回去教..

西部戰區殲-16換裝僅花8個月

殲-15D改雙座多一人專注電子..

002型航母第4次試航練殲-1..

陸首艘國產航母　最快明年8月服..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

加國中將稱解放軍干擾飛行　陸國..

中共「S-400」試射成功　

攜手-2018中印陸軍反恐聯訓..

軍訓課不再折抵軍事訓練役期？！

陸運-9東海走V字疑偵查薩德

更多熱門

相關新聞

南韓天主教領袖：教宗訪北韓可實現

南韓天主教光州大教區大主教金喜中28日表示，只要北韓正式發出邀請函，教宗方濟各訪問北韓是可能實現的，只要南北韓在與美國溝通時發出訪問邀請，隨時都可促成訪問。金喜中還說，對金正恩來說，教宗來訪是好機會，可望成為促成「棄核的一股力量」。

解放軍成功追蹤F-22　美軍：還是打不到

南韓公布金與正真實年齡：30歲

陸國防部：越南表示會盡快歸還魚雷

南韓安置中心997名脫北者個資外洩

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

大飛「她說好」求婚影片曝光！

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

目睹蔡依林吃飯3守則　羅志祥嚇傻

新生兒裝「塑膠袋」悶死　 恐怖夫妻家中藏4嬰屍

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

小玉發禮物時間一到「0人到場」

女兒爆男師父「偷吃」女學生　目睹赤裸躺床

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

更多

最夯影音

更多

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面