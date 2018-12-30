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開門啦！車上熟睡正妹「衣服撐到變形」　爸爸一句話讓網友心碎

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記者趙蔡州／綜合報導

一名網友日前在PTT表特板PO「在車上睡著的妹」並附上照片，只見一名長髮正妹在火車上閉眼熟睡，但是傲人身材「呼之欲出」引發網友暴動，紛紛喊說「身材太不科學啦」。隨後有網友神出這名正妹，她是嘉義一間汽修廠千金名叫「阿均」；但她已經在2017年結婚啦。

綜合媒體報導，照片爆紅的消息曝光後，阿均也自拍了一段影片向大家問好，謝謝媒體的報導及網友欣賞和喜歡，關於網友們討論她的臉蛋及身材，她表示自己從沒有想透過裸露肌膚來獲得關注，「謝謝你們欣賞我不裸露的理念。」此外，她也動手捏了捏臉頰，證明自己不是塑膠臉或整型臉。

▲▼▲▼表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB及IG）

▲表特板正妹被人神出是汽修廠千金，她29日在臉書謝謝網友的欣賞及喜歡。（圖／翻攝當事人FBIG／下同）

阿均的爸爸聽見女兒又上新聞後，開心的說「過獎了，謝謝大家愛護啦。」還透露說自從女兒回來幫忙後，經常就有男生藉機來偷看女兒，而且生意也比以往多了3成；至於女兒的感情問題，可能就會讓廣大的網友心碎了，因為阿均爸說，「女兒已在去年結婚了，抱歉抱歉。」

網友在批踢踢分享的「在車上睡著的妹」照片，可以看見一襲黑色長髮的阿均正在閉目熟睡，全身包緊緊但完全擋不住驚人上圍，上半身的灰色帽T被撐到大變形，長相甜美有氣質，長髮大眼加上驚人上圍，照片立刻引發網友熱烈回響，還有人紛紛神出她的臉書及IG帳號。

▲▼▲▼表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB及IG）

儘管她的身材相當惹火，但她的所有照片完全包緊緊，還有網友直言，「她完全沒有露過溝，厲害」，「比臉大原來不是傳說」「這種規模，只能推了」、「這身材太夢寐以求了吧」、「之前就有上表特，嘉義汽車精品銷售的千金」、「每張都包很緊唉」、「關鍵字居然是I，太扯啦」

▲▼表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB）

▲▼▲▼表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB及IG）

▲▼▲▼表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB及IG）

▲▼表特板正妹被人神出是汽修廠千金。（圖／翻攝當事人FB）

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