旅遊人次4年狂跌477萬！墾丁20年來最慘　商家：陸客還比台客多

▲許多撐到現在的商家都在等待墾丁再次繁榮。（圖／翻攝Flickr／CC2.0 Vincent Chien）

生活中心／綜合報導

墾丁大街近2年在「把消費者當潘仔」的負面事件衝擊下，遊客數量出現大幅度銳減。根據墾管處官網公布的統計資料，截至2018年11月的旅遊人次僅有324萬人，預估全年共360萬人，相較於2014年的837萬人次，整整少了477萬之多，是近20年來最慘的一年。

資料顯示，在2014年的高峰過後，旅遊人次逐年下降，2017年幾乎腰斬到437萬，2018年在相比之下還要減少77萬，甚至比政府開放陸客來台旅遊的時間點還低。

▲墾丁大街的淳青背包客棧，9月16日吹熄燈號。（圖／記者陳崑福攝）

在墾丁大街上擺攤賣飲料的顏小姐說，許多攤販商家面臨遊客大量減少，租金不划算的情況下，只能收店走人，自從消費爭議事件後，「不只陸客減少，十一和雙十節日，台客來旅遊的人數甚至更低。」她更表示，希望政府對此能夠提出較有力的政策，為當地商家重新帶回人潮。

針對墾丁消費亂象，屏東縣政府2018年4月13日組成聯合稽查小組前往墾丁地區，特別針對標價不實、任意哄抬價格、衛生環境髒亂等的店家，一律開單告發罰鍰。當時縣府也強調，未來會持續定期稽查，並建立統一消費資訊及消費糾紛協調等機制。