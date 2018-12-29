最熱跨年！澳洲連發3天「極端熱浪」警報　雪梨氣溫將達40度

▲海邊示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

相較於台灣現在冷冰冰的天氣，位於南半球的澳洲現正面臨超炎熱的夏季，澳洲氣象局28日時發布最高等級的「極端熱浪」警報，未來三天內雪梨的內陸郊區將會面臨40度的高溫，促使當局發布禁火令跟健康警告，大量民眾更因為熱死人的天氣，紛紛到海邊玩水消暑，準備迎接史上最熱的跨年！

根據外媒報導，12月是南半球夏季的開始，雖然現在已經很熱了，但是一月跟二月還有可能會更熱。位於澳洲偏遠西北部的馬布爾巴（Marble Bar）是該國最熱的城鎮，當地氣象預報員表示，這次的炎熱將持續蔓延到澳洲東南部，雪梨、墨爾本跟阿得雷德等大城市的月均溫，將比往常多出16度之多。

而澳洲首都坎培拉更在29日時，迎來12月有史以來最熱高溫紀錄–39度。澳洲氣象局氣象學家黛安娜表示（Diana Eadie），12月氣溫的紀錄將再次更新，而且在這個周末於人口密集的區域達到最高峰。

報導中指出，異常的高溫為澳洲的農業經濟帶來疲憊感，尤其在經過一年的乾旱之後，影響更加的大；全國農民聯合會發言人勞雷塔華萊士（Laureta Wallace）表示，通常在聖誕節前都會下雨，不過今年卻受到這股熱浪的侵蝕。農村消防局更稱，幾乎整個新南威爾斯州都有「高」或「非常高」的火災危險，鄰近的維多利亞州「低強度熱浪」也將繼續向南延伸，往墨爾本的方向前進。

熱浪來襲會對空氣造成一定程度的影響，澳洲衛生當局也已經對孕婦、嬰兒、65歲以上老人和肺病患者提出警告。